Vo Vršatskom Podhradí sa uskutočnila akcia s názvom Challenge Day Mladých športovcov, ktoré organizovali Špeciálne olympiády Slovensko.

Bolo to tréningové sústredenie pre jej najmenších členov. Športovci s Downovým syndrómom a s diagnózou autizmu sa zoznámili so športovými tréningami v gymnastike a v plávaní. Do tréningov sa okrem slovenských detí s intelektuálnym znevýhodnením zapojili aj rómske deti a deti z Ukrajiny a z USA.

Načítavam video...