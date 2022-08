Zrátali sme, koľko stojí výbava pre prváka. Rodičia šetria aj nákupmi vecí z druhej ruky

Pred piatimi rokmi zaplatili rodičia za školské pomôcky o tretinu menej.

POVAŽIE. Príprava rodičov na nástup detí do školy je v plnom prúde, azda najväčšou výzvou sú náklady spojené s výbavou pre prváka. Rodiny, kde prvýkrát vyprevádzali školáka pred niekoľkými rokmi a tento rok si to zopakujú s mladším súrodencom, hovoria o poriadnom náraste konečného účtu.

Viaceré rodiny zvolili cestu prípravy výbavy pre prváka z druhej ruky. Matky hovoria o výčitkách svedomia a o tom, že musia svojim deťom vysvetľovať to, čo by podľa nich deti nemali riešiť. Rodičia hovoria, že výbava pre prváka dnes v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi je o tretinu vyššia. Medzi tým však narástli aj ďalšie náklady a tak konečný zásah do rozpočtu je výrazný.

Čo so školskou taškou?

Okrem oblečenia je najväčšia jednorazová položka pri nástupe do školy školská taška. Výrobcovia ponúkajú množstvo alternatív, tie sú okrem dizajnu rozdelené podľa vekovej kategórie. Ergonomické tašky, tašky s podvozkom na kolieskach, batohy. Rodičia teraz zvažujú, ako sa majú k nákupu školskej tašky postaviť.

„Tašku pre syna som začala vyberať asi pred mesiacom, keď sa blížili jeho narodeniny. Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie. Nie kvôli bohatému výberu, ale kvôli financiám,“ povedala mama budúceho prváka Jarmila. Zvažovala, či má investovať 80 eur do tašky na jeden, dva roky alebo preskočiť tašku určenú pre prvákov.

„Zožieralo ma to celý týždeň. Aj som bola nahnevaná na tých predajcov, pred rokmi boli tašky pre školákov a batohy pre študentov, teraz to už rozdelili podľa ročníkov. Viem si predstaviť, že spolužiaci z majetnejších rodín budú mať novučičkú tašku každý rok.“

V článku sa dočítate Čo všetko potrebuje prvák pri nástupe do školy?

Aké sú výdavky spojené s prvým dňom v škole?

O koľko zdraželi školské potreby?

Aké sú možnosti, ako ušetriť?

Ako riešia rodičia zvýšené náklady?

Dostanú rodičia nejakú pomoc?

Jarmila sa rozhodla hľadať ešte ďalšie alternatívy. „Našla som prvácke školské tašky z druhej ruky, ktoré používali žiaci len ten jeden rok. Výber bol veľký, cenová hladina rôznorodá. Mala som veľké šťastie, pretože som narazila na mamičku, ktorá predávala tašku úplne novú. Syn dostal dve, od starých aj krstných rodičov. Bola lacnejšia o 30 eur, čo pre mňa znamená významnú úsporu.“

Ako ďalej povedala, obávala sa, že by musela synovi vysvetliť, že má tašku z druhej ruky, lebo na novú nemá peniaze. „Našťastie som sa tomu vyhla. Ale poviem vám, je to ťažké vysvetľovať dieťaťu, že mu nemôžete dopriať to, čo majú jeho rovesníci, lebo na to nemáte peniaze.“ Jarmila je samoživiteľka, výživné od otca jej syna takmer nedostáva, keďže odišiel do zahraničia a nikto nevie, kde sa nachádza.