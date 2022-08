Koľko stojí výbava pre prváka a koho po piatich rokoch vypátrala polícia v regióne?

Množstvo spravodajstva a športu z regiónu už teraz v aktuálnom vydaní MY Považský Obzor.

V najnovšom vydaní MY Považský Obzor sa dočítate, aký veľký zásah do rozpočtu je nástup detí do školy, ako sa vyvíja nová cyklokoncepcia v Považskej Bystrici, ale aj o pátraní polície s veľkým úpsechom po päťročnej snahe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok K bicyklom chýbajú cyklotrasy, návrh pripomienkujú ľudia Čítajte

Pozreli sme sa aj na novinky v obciach a mestách, ktoré sme zhrnuli v obľúbenej rubrike Krátke správy.

Nechýba ani množstvo fotografií z podujatí v Mojtíne, Považskej Bystrici, ale aj Púchove a Vydrnej.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ohlásený príspevok je zlý vtip, hovoria učitelia Čítajte

Neprehliadnite rozhovory so zaujímavými osobnosťami z regiónu a pravidelné rubriky so spomienkami na zosnulých, privítaním do života novorodencov, občiansku inzerciu a krížovky s TV programom.

Tento týždeň je v MY Považský Obzor naviac vložená príloha Starostovia a primátori, kde bilancovali posledné funkčné obdobie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Päť rokov unikal. Muža, ktorý šíril detskú pornografiu, nakoniec chytili Čítajte

Darček naviac pre deti je obľúbený pracovný zošit pre školákov.

V športe sme pre vás pripravili prehľad futbalových líg, v ktorýchpôsobia tímy v regióne. Ako špecialitu neprehliadnite reportáž z Viedne, kde TJ Partizán Domaniža odohrali historický zápas s reprezentáciou Kataru.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zrátali sme, koľko stojí výbava pre prváka. Rodičia šetria aj nákupmi vecí z druhej ruky Čítajte

Nezabudli sme však ani na hádzanárov, ktorí sa pripravujú na novú sezónu. Neprehliadnite informácie o našej úspešnej plavkyni Nikolete Trníkovej, ktorá reprezentovala úspešne na majstrovstvách Európy.