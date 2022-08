Regionálny futbal: Na čelo sa vyšvihla Košeca

Cez víkend bolo na programe ďalšie kolo futbalových líg aj so zástupcami z považskobystrického regiónu.

III. LIGA

Vrakuňa - Šaľa 0:1, Hamsik Academy - Sereď 1:0, Kalná n/Hr. - Galanta 2:1, Častkovce – Nové Mesto 0:0, Bánová - Nové Zámky 3:0, Inter - Martin 0:2 (0:2)

Zápas Podkonice - V. Ludince odložili (termín ešte nie je stanovený).

Stretnutie Malženice - Beluša odložili na 21. 9.

1. Nové Mesto 4 3 1 0 12:6 10

2. Sereď 4 3 0 1 9:2 9

3. Malženice 3 2 1 0 7:2 7

4. V. Ludince 3 2 1 0 8:4 7

5. Častkovce 4 2 1 1 5:4 7

6. Bánová 4 2 0 2 7:5 6

7. Beluša 3 2 0 1 7:7 6

8. Martin 4 2 0 2 4:4 6

9. Galanta 4 1 2 1 6:5 5

10. Podkonice 3 1 1 1 2:3 4

11. Hamsik Academy 4 1 1 2 2:3 4

12. Kalná n/Hr. 4 1 1 2 4:7 4

13. Šaľa 4 1 1 2 3:6 4

14. Nové Zámky 4 0 2 2 4:9 2

15. Inter 4 0 1 3 6:11 1

16. Vrakuňa 4 0 1 3 2:10 1

IV. LIGA

Lednické Rovne – Imeľ 3:0 (2:0)

V 24. min. Urban v nájazde trafil do nôh brankára. V 32. min. opäť stroskotal domáci Urban na brankárovi, ktorý bol pozorný. V 36. min. hostia pohrozili Straňákom, no domáci brankár jeho strelu vytlačil. V 40. min. po rohu Liptáka Červený utešene otvoril skóre. V 43. min. sa obranu hostí prekľučkoval D. Vavruš a dával na 2:0. Hostia hrozili najmä z brejkov, no Boroš gól nedal. V 79. min. Čiernik našiel v šestnástke D. Vavruša a ten bombou k žrdi dával na 3:0. Domáci mali hru pod kontrolou a v 89. min. Čiernikova strela išla do tyče. Domáci zaslúžene zaknihovali tri body.

Hráč zápasu: Dominik Provazník – Tomáš Oršolík

Góly: 41. Červený, 45. a 79. D. Vavruš. R Švolík, 150 divákov

ČK: 88. Darázs (2. ŽK)

LED. ROVNE: Bobot - Pleva, Provazník, Cyprian (82. Kučiak), Kvaššay (56. P. Vavruš), Lipták (69. Ondrášek), D. Vavruš, Radić, Červený, Urban (52. Čiernik), Svorada