VIII. liga: Horovčan Kebis strelil desiatim statočným štyri góly, päťgólový Ledničan Ilavský + hráči zápasov

Oblastná ôsma liga pokračovala ďalším kolom, kompletne odohraným v nedeľu. Vyznamenalo sa niekoľko strelcov.

VIII. LIGA

Bodiná – Tŕstie 4:4 (2:2)

V prvom polčase išli domáci do vedenia, ale Tŕstie po štandartke vyrovnalo. Prvý polčas bol kvalitný, do vedenia išla opäť Bodiná. Tŕstie vyrovnalo hru a podarilo sa mu aj vyrovnať skóre na 2:2. Po zmene strán hostia vybehli na domácich a dali na 2:3. Domáci dokázali Novákom vyrovnať na 3:3. Tŕstie malo potom niekoľko šancí, ale Bodinú podržal brankár Milo. Pred koncom hostia hádzali aut a zle pokrytý hráč Tŕstia dával na 3:4. V závere hrali domáci vabank, Fapšo išiel do útoku, podarilo sa im vybojovať štandartku a v nadstavenom čase kapitán Fapšo vyrovnal na konečných 4:4.

Góly: 25. a 73. Novák, 44. Šesták, 90. Fapšo - 12. A. Hrenák, 38. Baránek, 67. Hrkota, 84. R. Polník. R Brundza, 85 divákov

BODINÁ: Milo - I. Tomana, Gombár, Fapšo, Haršaník, Kresáň, Klabník, Litera, Kostelanský, Šesták (75. Boško), Novák (81. M. Tomana)

TŔSTIE: Kaniak - R. Polník, M. Bušík, T. Bušík (79. M. Hrenák), Brezničan, Čelko, P. Polník, Hrkota, A. Hrenák (80. Turičík), Letko, Baránek (85. Domanicky)

Hráč zápasu: Marek Fapšo (Bodiná)

Pružina – Vrchteplá 1:1 (1:1)

V prvom polčase bol futbal ubojovaný na klzkom teréne. Domáci išli do vedenia, hostia nepremenili penaltu, ale do polčasu vyrovnali. Po zmene strán domáci tlačili, ale víťazný gól sa im streliť nedokázalo, aj keď mali viacero šancí.

Góly: 11. Paulec - 40. Kurus. R Zvak, 200 divákov

PRUŽINA: J. Haviar - J. Haviar, Kostka, Briestenský (58. Zachar), M. Haviar (54. Kardoš), B. Gálik, Ondrúšek, Križan (52. Tomáš), V. Gálik, Gabriš (85. Sochor), Paulec

VRCHTEPLÁ: Zadňančin - M. Hlušek, Michalík, Motlo, Kuriš, Kurus, V. Ščotka, M. Ščotka, Minár (74. Zahon), Kubačka, Novosad (79. V. Hlušek)

Hráč zápasu: Zadňančin (Vrchteplá)