Praktiky podvodníkov, novinky v parkovaní aj futbalový servis

Už teraz v novom MY Považský Obzor.

V aktuálnom vydaní MY Považský Obzor sa dočítate, aké finty používajú špekulanti pri pokuse prevádzať zdravotné poistenie klientov do iných poisťovní, aké sú novinky v parkovaní v Púchove a prečo je to nevyhnutné, ale aj o plánoch považskobystrickej radnice v okolí nemocnice a zavŕšenom projekte v Domaniži, z ktorého sa tešia najmä deti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Za parkovanie si vodiči v Púchove priplatia. Kritizujú najmä cezpoľní Čítajte

V krátkych regionálnych správach sa dočítate, kde pribudol nový pavilón materskej školy, koho vyznamenali pri odhalení pamätníka v Domaniži, ako chcú motivovať deti v Púchove, aby viac čítali, ale aj o novinke pre motoristov v Zubáku a o spomienke v Beluši.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Máme desať minút na podpis, potom vám prestane poistka platiť. Ďalšia metóda špekulantov Čítajte

Obzreli sme sa aj za úspešným podujatím Považskobystrický motocykel.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok GALÉRIA: Novorodenci zo stredného Považia Čítajte

Nechýbajú obľúbené rubriky Spomíname, Vitajte na svete a Riadková inzercia. Samozrejmosťou je Relax, krížovka s TV programom a množstvo súťaží a predplatiteľská akcia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok FOTO: Považské derby ako remeň rozhodol český nováčik Čítajte

V športe sme pre vás pripravili kompletný futbalový servis z líg v regióne. Bližšie sme sa pozreli na futbalové derby Púchov - Považská Bystrica.

Už teraz vo vašom stánku.