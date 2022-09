Vysoký kontrast obrazoviek je pre oči škodlivý, hovorí odborníčka

S nástupom detí do školy prichádza aj zhoršenie zraku.

S nástupom detí do škôl často rodičia odhalia poruchy zraku u svojich detí. Ako hovorí odborníčka, naše oči sa nestihli evolučne prispôsobiť rýchlemu technickému pokroku a tak sú nadmieru zaťažené. Tým pádom je v populácií stále viac ľudí s poruchou zraku.

Daniela Maťuchová, odborníčka na starostlivosť o zrak, učiteľka Batesovej metódy prirodzeného zlepšenia zraku v rozhovore vysvetľuje, čo si treba na deťoch všímať, keď nastúpia do školy, kedy prichádzajú najčastejšie prvé problémy so zrakom a ako im u detí predchádzať.

Daniela Maťuchová Študovala na College of Vision Education vo Veľkej Británií

Od roku 2014 sa profesionálne venuje Batesovej metóde prirodzeného zlepšenia zraku

V roku 2017 prednášala na medzinárodnej konferencii v Edinburgu

So začiatkom školy prichádzajú aj upozornenia od učiteľov alebo vlastné zistenia rodičov, že ich dieťa má problémy so zrakom, z čoho často pramenia aj problémy s učením. Čo si má rodič všímať, ako môže zistiť, že ich dieťa má problémy so zrakom?

Dnes sa už v mnohých predškolských zariadeniach robí skríning zraku u detí, takže ak majú deti problém so zrakom, rodičia sa o tom dozvedia ešte pred nástupom do školy. V takýchto prípadoch ide väčšinou o ďalekozrakosť, ktorá býva často spojená so strabizmom alebo tupozrakosťou. Zabiehajúce oko si všimnú aj samotní rodičia a z tohto dôvodu navštívia očného lekára.

Avšak to, že je dieťa ďalekozraké, postrehnú len málokedy, pretože detský zrak je omnoho pružnejší než zrak dospelého človeka a dieťa si dokáže doostriť aj niekoľko dioptrií. Problém sa výraznejšie prejaví po nástupe do školy, kedy dieťa zrazu musí tráviť dlhé hodiny nad knihami a úlohami.

Práve pozeranie na blízko je pre ďalekozraké deti namáhavé. Dieťa napríklad pri kreslení môže viac skláňať hlavu ku výkresu, občas zaškúli, bude neprirodzene nakláňať hlavu. Nezaujímajú ho detaily, sadá si blízko k televízoru, rýchlo sa unaví pri práci na blízko, môže si šúchať oči. Ak si rodičia všimnú niektorý z uvedených prejavov, je pravdepodobné, že ich dieťa má problém s videním.

V rozhovore sa dočítate Čo je príčinou zhoršenia zraku u detí na prvom stupni základnej školy?

Pribúda detí, ktoré potrebujú okuliare?

Je gentika významný faktor alebo zrak ovplyvňujú viac vonkajšie faktory a životný štýl?

Kedy prichádzajú najčastejšie problémy so zrakom u detí a prečo?

Ako ovplyvňuje zrak pozeranie do monitorov a displejov? Naozaj obrazovky ničia zrak?

Ako môžu rodičia pomôcť udržať zdravie zraku svojich detí?

A čo dospelí, ktorí musia pracovať na počítači?

Aké svetlo je pre zrak najvhodnejšie?

Je LED osvetlenie pre zrak zdravé?

Je fakt alebo mýtus, že čítaním pri slabom svetle si zničíme zrak?

Aký je trend vo vývoji počtu detí s poruchou zraku, či už do blízka alebo diaľky? Pribúda detí, ktoré potrebujú okuliare?

Žiaľ, je to práve súčasný spôsob života, ktorý má veľký vplyv na nárast zrakových porúch už u malých detí. Do veľkej miery za to môže aj samotný školský systém, ktorý „núti“ žiakov tráviť veľa času pozeraním na blízko, čo je pre oko neprirodzené. Naše oči sú uspôsobené na pozeranie do diaľky, vtedy pozeráme uvoľnene, bez námahy. Pri pozeraní na blízko sa oči namáhajú a ak k tomu pridáme frustráciu dieťaťa, ktoré musí robiť niečo, čo ho nebaví, nudí, je náročné na zvládnutie, vytvára sa napätie, ktoré môže spôsobiť postupné oslabovanie zraku.