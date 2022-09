Niektorí rodičia museli na začiatku školy riešiť netradičné otázky od detí

Dva roky opatrení nevymazali.

POVAŽIE. Začiatok školského roka po dvoch rokoch pandemických opatrení bol v niektorých rodinách plný nečakaných otázok. Deti na prvom stupni sú podľa rodičov zvyknuté na opatrenia a je im zvláštne fungovať bez nich.

Študenti stredných a vysokých škôl si zasa zvykli na anonymitu, ktorú im poskytuje nosenie rúška a tiež viacerí ocenili, že sa znížil prenos aj iných respiračných ochorení.

Na opačnom spektre sú rodiny, ktoré sa návratu opatrení obávajú a nesúhlasili s nimi ani počas predošlých dvoch rokov.

Prvý školský týždeň však podľa učiteľov prebehol hladko a počiatočné obavy zvládli. Ako sa zhodujú učitelia, dva roky pandémie ich naučilo zvládať stresové a neočakávané situácie o niečo ľahšie.

Mami a prečo nemám rúško?

Tretiačka Andrejka sa ráno pri chystaní na prvý školský deň opýtala svojej mamy nečakanú otázku. „Mami a rúška mám kde nachystané? Potrebujem aj rezervné.“ Jana z Považskej Bystrice prekvapene dcére vysvetľovala, že už rúška v školách povinné nie sú. „Celkom ma to zaskočilo a uvedomila som si, že som asi spravila chybu, keď som zmeny s dcérou nepreberala. Ako keby sme si my rodičia mysleli, že deti sú malé a nevnímajú to. No nie je to pravda, sú senzitívnejšie, ako si chceme priznať.