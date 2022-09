Štát tvrdí, že nevie, kto je na Slovensku chudobný, hovorí odborník

Na Slovensku nemáme definovanú národnú hranicu chudoby.

Vysoká inflácia, zdražovanie tovarov a služieb, energetická kríza, zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotéky. Tlak na rodinné rozpočty je stále väčší a viacero domácností začína mať problém uspokojovať svoje potreby, s ktorými donedávna problém nemali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tomáš Želinský Vysokoškolský pedagóg a výskumný zmestnanec so zameraním na problematiku chudoby Ph.D. v odbore ekonómia (Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova)

PhD. v odbore financie (Ekonomická fakulta TUKE) Pracovné skúsenosti: Durham University, School of Education; MSCA Research Fellow

Ekonomická fakulta, TU Košice; docent

Sociologický ústav AVČR; výskumný pracovník Vybrané publikácie v slovenkom jazyku: Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria

Tomáš Želinský, odborník v oblasti výskumu chudoby v rozhovore vysvetľuje, čo to vlastne chudoba je, aká je hranica chudoby, ale aj o tom, čo potrebuje štát vedieť a implementovať, aby dokázal určiť, kto do oblasti chudoby spadá a kto nie a čo je potrebné vedieť pre účinnú pomoc chudobným.

Štát dlhšie avizuje rôzne formy pomoci chudobným domácnostiam a domácnostiam ohrozeným chudobou. Odborník však vraví, že návrhy nie sú optimálne a na Slovensku chýbajú základné ukazovatele na určenie hranice chudoby. Tým pádom je aj adresnosť pomoci v podstate nereálna.

Od začiatku pandémie ochorenia Covid-19 a najmä v posledných mesiacoch, keď začala vojna na Ukrajine počúvame stále častejšie pojem „chudoba“. Definícia je však zložitejšia a vnímanie verejnosti rozmanité. Čo to teda chudoba je?

Keď sa opýtate náhodného okoloidúceho, ako by definoval pojem chudoba, s veľkou pravdepodobnosťou by sa „trafil“ do nejakej z bežne používaných definícií chudoby. Na prvý pohľad tak definovanie chudoby môže vyzerať ako jednoduchá úloha, no je to omnoho zložitejšie. Prístupov k definovaniu a meraniu chudoby je mnoho.

Neprehliadnite

Neprehliadnite Druhý najväčší veľkochov kôz na Slovensku končí. Dopad to bude mať na viaceré sektory Čítajte

V rozhovore sa dočítate Ako sa dá definovať pojem "chudoba"?

Aká je hranica chudoby v Európskej únií a na Slovensku?

Vie štát definovať, ktoré domácnosti a ľudia spadajú do oblasti chudoby?

Prečo je na Slovensku problém s adresnosťou pomoci chudobným jednotlivcom a domácnostiam?

PLUS: Údaje o miere rizika chudoby na Slovensku. Patríte do najviac ohrozenej skupiny?

Aké to sú?

Nerád by som zachádzal do metodologických a technických detailov a nudných členení, poňal by som to všeobecnejšie. Prvým krokom by mala byť odpoveď na otázku, na aký účel potrebujeme stanoviť definíciu chudoby.