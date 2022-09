Slovenky za pôrodmi cestujú do Česka. Hlavné slovo tam má pôrodná asistentka

Podľa lekára nie je potrebné do prirodzeného pôrodu zasahovať.

PÚCHOV. Marcela z okresu Púchov sa rozhodla vycestovať, aby porodila svoje druhé dieťa v iných podmienkach. Ako povedala, zo slovenskej pôrodnice mala zlé skúsenosti a bála sa ďalšej traumy a následných komplikácií. Chápe, že legislatíva je nastavená tak, že pôrod vedie vždy lekár.

Peter Linkesch študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

promoval v roku 2014

po škole nastúpil na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Nemocnici Poprad a.s., pracoval do roku 2021

špecializovanú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo absolvoval v roku 2019

tohto času od roku 2021 pôsobí na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Krajskej nemocnici Tomáše Bati v Zlíne

Preto zvolila pôrod v susednej Českej republike, kde majú hlavné slovo pri pôrode pôrodné asistentky. Lekár je na blízku, no pokiaľ to nie je potrebné, do samotného pôrodu nezasahuje. Rodiacu polohu si zvolí rodička sama.

Ako povedal lekár - pôrodník Peter Linkesch mladší, ktorý pôsobil v pôrodnici najskôr v Poprade a aktuálne v Zlíne, nie je nevyhnutné, aby do prirodzeného pôrodu bez komplikácií lekár zasahoval. Vďaka vedeniu kvalifikovanými pôrodnými asistentkami majú rodičky menej následných komplikácií.

V Českej republike v niektorých medicínskych zariadeniach majú pôrodné asistentky takpovediac hlavné slovo pri prirodzených pôrodoch bez komplikácií. Môžete, prosím, vysvetliť, čo znamená prirodzený pôrod bez komplikácií? Hrá rolu napríklad aj vek rodičky a poradie pôrodu?

Vaginálne vedený pôrod je fyziologický, prirodzený proces, ktorý u približne 85 percent rodičiek prebehne bez komplikácii. Za prirodzený pôrod považujeme pôrod po ukončenom 37. týždni tehotenstva, jedného plodu, ktorý je uložený pozdĺžne a naliehajúca časť je hlavička. Rozhodnutie, či je možné odviezť pôrod samostatne pôrodnou asistentkou, je plne v kompetencii lekára na základe kritérií, stanovených vnútorným predpisom pri príjme rodičky na pôrodnú sálu.

Rodičky k nám prichádzajú na „check in“ medzi 36 až 38. týždňom tehotenstva, kde si ich na základe podrobne odobratej anamnézy a vyšetrenia rozdeľujeme do skupiny nízkorizikovej alebo vysokorizikovej. Ak pacientka spadá do nízkorizikovej skupiny, môže sa o ňu starať samostatne iba pôrodná asistentka. Ak je vysokoriziková stará sa o ňu pôrodná asistentka v spolupráci s lekárom. V kritériách určujúcich rizikovosť primárne vek a poradie pôrodu nehrá rolu, no je dôležité podotknúť, že so zvyšujúcim sa vekom rodičiek stúpa aj riziko komplikácií počas tehotenstva i počas pôrodu.

Aké môžu pri pôrode nastať komplikácie? Dajú sa predvídať?

Tak ako som spomínal vyššie, 85 percent pôrodov prebehne bez komplikácií. U zvyšných 15 percent môžu nastať pri pôrode komplikácie. Ide o náhle vzniknuté stavy, ktoré ohrozujú zdravie a život rodičky a plodu a nemožno ich vyšetrovacími postupmi vopred predvídať. Zaraďujeme sem predovšetkým náhle ohrozenie plodu nedostatočným prísunom kyslíka (hypoxia) pri predčasnom odlúčení placenty, pri pupočníkových komplikáciách, pri horúčke počas pôrodu, pri hypertenznej kríze a podobne. Vtedy je potrebné pôrod okamžite ukončiť cisárskym rezom.

V druhej dobe pôrodnej je najčastejšou komplikáciou akútne hypoxické ohrozenie plodu. Dôvodom bývajú najčastejšie pupočníkové komplikácie. Hlavička plodu je v tejto fáze pôrodu už vstúpená do panvy a cisársky rez už nemožno bez nebezpečenstva vážneho poranenia rodičky vykonať. Pôrod je potrebné rýchlo ukončiť použitím pôrodníckych klieští. Komplikácie môžu nastať aj po pôrode.

Tieto komplikácie sa týkajú predovšetkým silného popôrodného krvácania spôsobeného buď pôrodným poranením, zadržaním lôžka alebo jeho častí, alebo nedostatočným stiahnutím maternice (hypotóniou) po pôrode. Intenzita krvácania môže viezť k ovplyvneniu celkového stavu rodičky až k rozvoju šoku a ďalších veľmi závažných komplikácií.