Považskobystricky odchovanec v drese Púchova Jakub Pavlovič má futbal rád a čo - to povedal i o zápase Prešov - Púchov (2:1), ktorý bol na programe v 9. kole.

V zápase ste vyhrávali už v deviatej minúte 1:0, gólom Holiša. Čo ste si pomysleli v tú chvíľu?

Začali sme podľa našich predstáv, dostali sme sa do vedenia, aj sme si vytvorili nejaké šance, ktoré sme ale nedotiahli do konca. A následne sa nám to nepodarilo ustrážiť a zo štandardiek sme inkasovali.

