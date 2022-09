Pri páde z motocykla v Považskej Bystrici utrpela 24-ročná žena vážne zranenia

Pri dopravnej nehode motocykla v lokalite Zakvášov v okrese Považská Bystrica utrpela v sobotu (17. 9.) večer vážne zranenia 24-ročná spolujazdkyňa.

ZAKVÁŠOV. Pri dopravnej nehode motocykla v lokalite Zakvášov v okrese Považská Bystrica utrpela v sobotu (17. 9.) večer vážne zranenia 24-ročná spolujazdkyňa. Do nemocnice ju odviezol záchranársky vrtuľník. Informovala o tom hovorkyňa Air – Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Štát tvrdí, že nevie, kto je na Slovensku chudobný, hovorí odborník Čítajte

Ako doplnila, mladá žena po páde z motocykla utrpela vážne poranenie hlavy a úraz hornej končatiny. Poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a potrebnú liečbu. "Po preložení na palubu vrtuľníka ju v stabilizovanom stave, no s vážnym kraniocerebrálnym poranením previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Tam pacientku odovzdali do rúk lekárom urgentného príjmu," konkretizovala Hopjaková.