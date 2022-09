Oblastný futbal: Bitka o čelo pre Kočkovce, Praznov nedobyl hradby Šebešťanovej (+ hráči zápasov a zostava kola)

V oblastných futbalových súťažiach ObFZ Považská Bystrica sa hralo ďalšie kolo. Zápasové sumáre doplnené o komentáre aj s hrámi zápasov v ôsmej lige a zostavou kola v siedmej.

VII. LIGA

Nová Dubnica - Lysá pod Makytou 3:3 (3:2)

Od začiatku sa hral výborný futbal z obidvoch strán. Lepšie začali domáci, ktorí v 2. min. Pecušom otvorili skóre. Hneď vzápätí Augustín L. Rekema neprekvapil. V 8. min. ďalekonosná strela Beňa brankára hostí neprekvapila. V 17. min .po rohu Augustína vyrovnal hlavou Chodúr. V 27. min. Bezák po rýchlej kľučke trafil len bočnú sieť a chvíľu predtým vonkajšom len tesne minul bránu. V 30. min. po úniku cez polovicu ihriska poslal domácich opäť do vedenia Hadzima. Vzápätí rýchly únik Pecuša dotlačil Tadlánek do brány a bolo 3:1. V 40. min. Augustínom priamy kop hlavou usmernil do siete L. Panáček na 3:2. V 52. min. časovaná prihrávka Augustína, Bezák tutovku nepremenil. V 55. min. Augustínova delovka, ktorú L. Rekem bravúrne zneškodnil. V 60. min. Bezák prestrelil prázdnu bránu domácich. V 63. min. ďalekonosná strela M. Rekema takmer prekvapila brankára hostí. V 70. min. mal gól na kopačke Augustín, následne sa kopal roh a z neho vyrovnali hostia zásluhou Vetešku. V 75. Augustínova prihrávka našla Bezáka, gól však nepadol. V 83. min. Bezák nevyužil prihrávku od Augistína a skóre sa do konca zápasu už nezmenilo.

Góly: 2. Pecuš, 29. Hadzima, 31. Tadlánek - 16. Chodúr, 41. L. Panáček, 71. Veteška. R Juriček, 50 divákov

N. DUBNICA: L. Rekem - Makovec, Sokolík, Adamčík, M. Rekem, Hadzima, Kucharík (79. Vaský), Beňo, Lacher (89. Kňažek), Pecuš, Tadlánek (67. Husár)

LYSÁ: Fojtek - Kováč, Veteška, Mokrička, Drdák, Bodzík (65. D. Panáček), L. Panáček (85. Janíček), Zigo, Chodúr, Augustín, Bezák

Praznov - Šebešťanová 0:1 (0:1)

Jediný gól zápasu padol tesne pred prestávkou, keď sa z ojedinelej akcie hostí presne trafil Petrík. Domáci tlačili, nastrelili dve brvná, tyč, ale streliť gól im v tomto zápase nebolo súdené, hlavne najlepšiemu hráčovi zápasu Valašíkovi, ktorý dvakrát opečiatkoval hornú žrď brány Hladkého.

Góly: 44. K. Petrík. R Zboran, 100 divákov

ČK: 71. Gajdošík (2. ŽK)

PRAZNOV: Šaradín - M. Tomana, Kresila (74. Orávik), Milo, Hlavoň, M. Gardian (46. Hrnčík), Valašík, P. Tomana, Klabník, Kostelanský, Galát

ŠEBEŠŤANOVÁ: Hladký - Nemec (85. Šumec), Gajdošík, Severín, Šlesár, Zubek (84. S. Petrík), K. Petrík, Jurdík (55. Španiheľ), M. Petrík, Útly, Zboran