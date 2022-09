23. sep 2022 o 14:07 I Platený obsah Hokejisti Považskej pred sezónou: So skúsenými odchovancami za vyššími priečkami a návštevami

Hokejisti Považskej Bystrice vstúpia v nedeľu domácim zápasom proti Trnave do ďalšej prvoligovej sezóny s jasným cieľom – skončiť do šiesteho miesta a zabezpečiť si s istotou play off.

Július Pénzeš (v čiernej bunde) začne svoju tretiu sezónu na striedačke považkobystrických panterov. (Zdroj: autor)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Panterov do bojov povedie skúsený lodivod Július Pénzeš (66), rodák z Popradu načne na strednom Považí už svoju tretiu sezónu. V ROZHOVORE SA DOČÍTATE: Či Pénzeš dlho rozmýšľal nad ponukou Považskobystričanov

Aký konkrétny cieľ si stanovili pred sezónou

Prečo angažovali tretieho brankára Pajpacha, ktorého v roku 2014 draftovalo Colorado Avalanche v 6. kole

Prečo siahli po skúsenom obrancovi Cebákovi

Ako sa tím posilnil v útoku

Načo bola prekvapujúca prehra s Púchovom dobrá

Vďaka čomu ide prvá liga kvalitatívne nahor

Prečo klub lanári hlavne považskobystrických odchovancov Dlho ste rozmýšľali nad ponukou Považskobystričanov viesť tím ako tréner aj v tejto sezóne?

