Výborný štart futbalistov Košece, zakopli až proti Melčiciam

Futbalisti Košece vstúpili do nového ročníka VI. ligy Sever veľmi dobre, keď prvýkrát okúsili trpkosť prehry až v siedmom kole.

O výbornom štarte sme sa porozprávali s brankárom a kapitánom FK Danielom Kostkom.

Čím si vysvetľujete výborný štart do súťaže?

Pred sezónou k nám prišlo päť nových hráčov, ktorí zapadli do kolektívu veľmi dobre a začalo to klapať.

Príprava na sezónu bola dobrá? Na konci tej minulej ste mali viacero zranených hráčov.

Áno, mali sme dosť zranených. Niektorí chalani skončili, jeden odišiel, išiel na Lednické Rovne.

Príprava bola taká rozpačitá. Hráči mali dovolenky, voľno. Odohrali sme štyri alebo päť prípravných zápasov, hrali sme v oklieštenej zostave.

Až v závere prípravy poprichodili hráči a zatiaľ to akosi klape.

Prvú prehru ste si pripísali až v siedmom kole doma proti Melčiciam-Lieskovému (2:4). Ako ste videli tento zápas?

Najväčšou chybou bolo, že sme hneď v úvode dostali dva góly, potom sa to už ťažko dobieha.