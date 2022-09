Regionálny futbal: Beluša, Rovné a Prečín v tesnom závese za lídrami, Košeca je späť v sedle

Regionálne futbalové súťaže ZsFZ pokračovali cez víkend ďalším kolom. Na čelách tabuliek sa držia zástupcovia z považskobystrického regiónu.

III. LIGA

Častkovce – Beluša 2:4 (0:1)

Zápas popredných tímov mal od úvodných minút vysoké tempo. Prvý sa do šance dostal Zelenay, keď ho vysunul Sládek. Prvým dotykom sa však dostal z dobrého uhla a minul bránu. Domáci boli aktívnejší, no gól padol na opačnej strane. V 29. min Ďuriš priťukol v šestnástke Krčulovi, ktorý loptu síce netrafil ideálne, ale dokázal prelobovať Kišaca a bolo 0:1. V závere polčasu sa po hlavičkovom súboji nešťastne zranil Minaroviech, pre ktorého prišla sanitka. V 51. minúte po kombinačnej akcii a prihrávke z krídelného priestoru pridal na 0:2 Knižka. Domáci pridali na obrátkach. V 68. min dostal Sládek loptu do behu a znížil na 1:2. O päť minút chyboval Jirka a Gajdošík v súboji zoči-voči Kišacovi uspel strelou k tyči – 1:3. Nádej na bodový zisk Častkovciam vlial v 78. min striedajúci Fako, kotorý poslal odrazenú loptu do siete – 2:3. V závere pri hre vabank Častkovce inkasovali. Gajdošík sa otočil na šestnástke a umiestnenou strelou upokojil Belušu – 2:4. V kvalitnom zápase zvíťazili hostia, ktorí dokázali využiť na rozdiel od domácich šance a dokázali byť dôraznejší v rozhodujúcich momentoch.

Góly: 68. Sládek, 78. Fako - 29. Krčula, 51. Knižka, 72. a 85. Gajdošík. R Henček, 300

BELUŠA: Chudý - Beňo, Jánošík, Schiszler, Gašpar (68. Gajdošík), Holíček, Ďuriš (76. Janček), Gáborík (90. Derka), Hrenák, Krčula (90. Bryndziar), Knižka.

Ostatné výsledky:

Sereď - Šaľa 2:3, Kalná n/Hr. - Nové Zámky 1:1, Vrakuňa - V. Ludince 0:0, Nové Mesto - Galanta 1:1, Inter - Bánová 3:1, Hamsik Academy - Martin 2:1

1. Malženice 7 6 1 0 15:5 19

2. Beluša 8 5 0 3 21:12 15

3. Nové Mesto 7 4 3 0 14:7 15

4. Častkovce 8 4 2 2 13:11 14

5. Šaľa 8 4 1 3 9:11 13

6. V. Ludince 7 3 3 1 11:7 12

7. Sereď 6 3 1 2 12:6 10

8. Martin 8 3 1 4 14:10 10

9. Galanta 7 2 4 1 12:9 10

10. Nové Zámky 8 2 3 3 10:13 9

11. Inter 8 2 2 4 10:14 8

12. Podkonice 6 1 4 1 4:5 7

13. Bánová 8 2 1 5 11:13 7

14. Hamsik Academy 8 2 1 5 4:8 7

15. Kalná n/Hr. 8 1 3 4 7:15 6

16. Vrakuňa 8 0 2 6 5:26 2