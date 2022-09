Nutričná poradkyňa: Vieme, že je pre nás rezeň nevhodný, ale nevieme sa ho vzdať

Pri septembrovom reštarte životosprávy si zvoľte realistické ciele.

Silvia Hadeková vedie v Púchove pohybové štúdio zamerané na skupinové tréningy, vrátane funkčných tréningov, jogy, boxu a cvičení pre deti. V septembri sa snaží podporiť ľudí v reštarte a zmene ich životosprávy.

Športujú ľudia počas letných mesiacov?



Leto je pre nás uhorková sezóna, väčšina ľudí vtedy radšej trávi čas v exteriéri. Behajú, jazdia na bicykli a chodia si zaplávať. Len niekoľko odhodlaných sa venuje skupinovým tréningom aj počas dovoleniek.



V lete sa často vyhovárame na teplo, ale mne sa osvedčilo cvičiť skoro ráno. V Bratislave navštevovali ranné hodiny najmä zamestnanci kancelárii, ktorí začínali v práci po 8:00. Na Považí mnoho ľudí začína pracovať skôr. Zrejme preto o ranné tréningy nie je až taký záujem, ako sme čakali, ale máme ich stále v ponuke.

Jesenná inšpirácia a následky inflácie:

Veľa ľudí v lete vypadne z rutiny, do ktorej sa začnú vracať až niekedy v polovici septembra či v októbri. Hneď ako si nastavia aktivity v rámci rodiny, môžu sa začať venovať aktívnejšie pohybu. September je ako malý január. Reštart návykov prichádza práve v tomto období a potom na začiatku kalendárneho roka. Ako dlho nám nové predsavzatia vydržia, sa ukáže časom.



Máte nejakú radu, ako uspieť v septembrovej výzve a zmeniť životosprávu?



V prvom rade si treba určiť jasný a reálny cieľ, ktorý si rozdelíte na menšie časti. Nemal by byť prehnaný, ani príliš skromný, aby ste ostali motivovaný. A potom ho treba plniť krok za krokom. Tiež by nemal obsahovať priveľa bodov alebo aktivít, aby ho reálny život neprevalcoval.



Väčšinou chceme zmeniť našu postavu zo zdravotných alebo estetických dôvodov. Je prirodzené, že za mnou prichádzajú ľudia, ktorí vedia, koľko by chceli schudnúť. Snažím sa ich viesť k celkovej a trvalej zmene životosprávy a myslenia. Aby to nebolo len o tom, že chcem schudnúť 10 kg a keď tento cieľ dosiahnem, vrátim sa k predošlým návykom.



Zmenou návykov ľudia získajú viac energie a budú šťastnejší. Budú sa cítiť lepšie, vitálnejšie a ako vedľajší efekt schudnú niekoľko kilogramov.



Ako by sme mali pristúpiť k zmene pohybových návykov?



Dôležité je najmä začať, a to akýmkoľvek spôsobom. Na úvod môžete ísť ráno na desaťminútovú prechádzku alebo sa vydať do práce na bicykli. Už len to, že sa dokážete prinútiť vstať skôr, predstavuje základ pre rozvinutie ďalšej pohybovej aktivity. Funguje to ako efekt snehovej gule, na tento návyk sa nabaľujú ďalšie prospešné činnosti.

