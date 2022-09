Tri schránky, dve obálky, dve sady lístkov. Za porušenie pravidiel hrozí pokuta

Všetko, čo potrebujete vedieť o blížiacich sa voľbách v regióne.

POVAŽIE. Prvé spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov sa blížia. Ľudia dostávajú do schránok oznamy o konaní volieb a najneskôr do 4. októbra musia byť uzavreté a zverejnené kandidátky na poslancov, starostov a primátorov v obciach a mestách.

Otázky vyvoláva prehľadnosť a zrozumiteľnosť správneho hlasovania tak, aby hlasy voličov neprepadli. Vo volebnej miestnosti budú na voličov čakať dve sady hlasovacích lístkov a obálok rôznej farby a tiež viacero hlasovacích schránok. Nielen na odovzdanie platných hlasov, ale aj na odovzdanie nepoužitých lístkov. Za porušovanie pravidiel pri voľbách hrozí pokuta.

Kampaň kandidátov má taktiež svoje limity, ktoré môže odsledovať každý. Povinnosťou pri volebnej kampani aj pri voľbách do miestnych samospráv je transparentný účet. Na ňom si môžu občania prezrieť, ako svoju kampaň financuje a či dodržiava zákonom stanovenú hranicu na kampaňové financie.

Dôležité je, aby si voliči pred konaním volieb skontrolovali platnosť občianskeho preukazu. Bez neho totiž nie je možné voliť. Priamo na hlasovacích lístkoch bude mať každý uvedené, koľko poslancov maximálne môže vo svojom volebnom obvode zakrúžkovať. Ak však volič zakrúžkuje viac, jeho hlas bude neplatný.

Biela aj modrá

Aby možný omyl pri hlasovaní v nadchádzajúcich voľbách štát minimalizoval, zvolili systém farebného rozlíšenia hlasovacích lístkov, obálok aj hlasovacích volebných schránok. S informáciami pre voličov budú nápomocní aj členovia okrskovej volebnej komisie.

V článku sa dočítate Ako rozlíšite kandidátov do župy a v obci?

Ako je zabezpečené, aby ste si nepomýlili volebné schránky?

Čo s nepoužitými lístkami?

Ako je zabezpečená bezpečnosť pri voľbách?

Čo si môže pri kampani odsedovať samotný volič?

Čo robiť, ak do hlasovacej schránky vhodíte omylom aj občiansky preukaz?

„V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja,“ informovali z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Župana a poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja teda volíme do modrej obálky.