Regionálny futbal: Beluša kopala dve penalty, dramatické rozuzlenie v Košeci, Bolešov otáčal po vylúčeniach

V ligách ZsFZ sa hralo cez víkend ďalšie kolo. Prvýkrát okúsili trpkosť prehry sklári z Lednických Rovní. Dva zápasy boli pre nespôsobilé terény preložené.

III. LIGA

Beluša – Hamsik Academy 2:2 (1:2)

V 8. min. zastavil Vavro v šestnástke nedovolene Krčulu a Holíček z bieleho bodu otvoril skóre. V 17. min. mohli domáci navýšiť vedenie, ale závar v šestnástke hostí nikto nepotrestal, pričom Ďuriš nastrelil loptu do brvna. Hostia zvýšili aktivitu a po slabom dôraze domácej obrany vyrovnal Vondryska. V 31. min. Iseniho priamy kop vyrazil brankár len pred Vondrysku, ktorý otočil skóre v priebehu šiestich minút. Po zmene strán domáci tréner prestriedal. Beluša sa snažila vyrovnať, ale do šancí sa dostávala len sporadicky. V 62. min. Neušel v sklze zastavil v šestástke Krčulu a Holíček po prísnej penalte svojim druhým gólom vyrovnal. Do konca zápasu už diváci gól na ťažkom teréne nevideli, pričom domácim nepomohla ani krátka presilovka po červenej karte Jackuliaka. Beluša si tak pripísala prvú remízu v novom ročníku.

Góly: 8. a 62. Holíček (oba z 11m) – 25. a 31. Vondryska. R Bláha, 250 divákov. ČK: 86. Jackuliak

BELUŠA: Vangel – Beňo, Jánošík, Schiszler, Knižka, Gajdošík, Holíček, Ďuriš (46. Janček), Bryndziar (46. Derka), Hrenák, Krčula

Ostatné výsledky:

V. Ludince – Kalná n/Hr. 1:2, Bánová – Vrakuňa 6:0, Šaľa – Nové Mesto n/V. 3:2, Martin – Sereď 1:2, Malženice – Inter Bratislava 4:0

1. Malženice 9 8 1 0 21:6 25

2. Beluša 9 5 1 3 23:14 16

3. Šaľa 9 5 1 3 12:13 16

4. Nové Mesto n/V. 8 4 3 1 16:10 15

5. Častkovce 8 4 2 2 13:11 14

6. Sereď 7 4 1 2 14:7 13

7. Galanta 8 3 4 1 16:9 13

8. Veľké Ludince 9 3 3 3 13:12 12

9. Bánová 9 3 1 5 17:13 10

10. Martin 9 3 1 5 15:12 10

11. Podkonice 9 2 4 3 8:12 10

12. Nové Zámky 8 2 3 3 10:13 9

13. Kalná nad Hronom 9 2 3 4 9:16 9

14. Hamsik Academy 9 2 2 5 6:10 8

15. Inter Bratislava 9 2 2 5 10:18 8

16. Vrakuňa 9 0 2 7 5:32 2