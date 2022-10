Chutná káva za dostupnú cenu? Kúpte si zrnkovú a doma si ju zomeľte, radia pražiari

Na zimné mesiace odporúčajú piť čaj Cascara. Zisťovali sme, ako chutí.

Veronika Švábiková a jej manžel Jaro vedú pražiareň kávy na Považí. Bežným ľuďom sa snažia priniesť čerstvú kávu za dostupnú cenu.

Prišiel nápad s pražiarňou kávy od vás?

Nie. Zo začiatku som nápadu s pražiarňou kávy úplne neverila. Veľa v našich životoch zohráva, odkiaľ pochádzame. Ja som z konzervatívnejšej rodiny, kde ma viedli k nájdeniu si stabilného zamestnania, v ktorom musím vydržať. Šťastie sa považovalo za druhoradé. Manžel je, naopak, dobrodruh. Nechce v živote ľutovať, že niečo, čomu veril, neskúsil. V tomto ho úprimne obdivujem. Aj vďaka nemu som zmenila názor a spôsob života.

Minule nám niečo haprovalo na pražičke. Ja by som si v rovnakej situácii vytrhala vlasy. Jaro sa v pokoji so mnou naobedoval a potom problém vyriešil. Všetko v živote prijíma s neuveriteľným pokojom. Prácu aj súkromie, čo vnímajú aj naši zákazníci. Ja som tá komunikatívnejšia, ktorá začína konverzáciu. On bez rečí príde, spraví a pomôže. Snažíme sa budovať vzťahy na rodinnej báze a ochote.

Ako sa prejavuje vaše kočovníctvo? Kam ste vycestovali?

S manželom sme nomádi. Odtiaľ vznikol aj názov pražiarne. Pravidelne pendlujeme medzi Považskou Bystricou a Bratislavou. Vrch v našom logu znázorňuje Kriváň a predstavuje aj symbol našej cesty. K pražiarni a k plneniu vlastných snov sme sa dostali postupne. K veľkým veciam nepremáva výťah, ale treba použiť schody.

Ja som východniarka, on polovičný Považskobystričan a Bratislavčan. Narazili sme na seba práve v hlavnom meste, kde sme obaja pôsobili. V Považskej Bystrici sme sa usadili z rodinných dôvodov. Až čas ukáže, kde skončíme.

Keď máme možnosť a prostriedky, radi cestujeme. Z bývalej práce som navštívila Dominikánsku republiku a Vietnam, s manželom sme spolu navštívili Kubu. Ak bude na to v budúcnosti priestor, radi by sme navštívili aj ďalšie krajiny, kde by sme mohli ochutnať miestnu kávu.

Je rozdiel medzi kávou v zahraničí a u nás?

V oblasti kvality pravdepodobne nie. V zahraničí pocítite skôr eufóriu z dovolenky a prítomnosti milovanej osoby. Kávu vám možno naservíruje 70-ročná pani, ktorá ju pripravila na starej platničke podľa rodinného receptu. Do kávy vám navyše pridá štipku chladivého kardamónu. Je to rovnaké ako s vôňou, ktorú zacítite niekde v autobuse a pripomenie vám školský výlet do Tatier.

V článku sa dočítate: Ako si možno upražiť čerstvú kávu doma?

Ktorí zákazníci uprednostňujú nákup v pražiarni?

Ktoré faktory ovplyvňujú kvalitu kávy?

O koľko vzrástla cena kávy za posledné roky?

Ako si pripraviť cold brew?

Ktoré čaje považujú pražiari za výnimočné?



Na Slovensku funguje mnoho kvalitných pražiarní, ktoré môžete podporiť. Pre nás osobne zohráva podstatnú úlohu čerstvosť kávy. Do kávových zŕn sa premieta množstvo faktorov. Kde bola káva pestovaná, ktoré rastliny vedľa nej rástli, nadmorská výška a podobne. Mohli by sme o tom rozprávať hodiny.

Aké boli vaše začiatky?

Manžel prvé dva roky popri pražiarni pracoval na polovičný úväzok, až neskôr sme do toho vhupli naplno. Podstatnú úlohu zohráva aj v tejto oblasti plánovanie a financie. Prvé pokusy Jaro realizoval na popkornovači a panvici systémom pokus omyl. Skúsil si aj varenie piva. Neskôr si zaobstaral menšiu pražičku.