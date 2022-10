V spojených voľbách zavádzajú novinku, špeciálne volebné komisie

Prinášame aj kompletný zoznam špeciálnych volebných komisií a obcí, ktoré pod ne spadajú.

POVAŽIE. V nadchádzajúcich spojených voľbách do samosprávy kraja, miest a obcí, budú môcť hlasovať aj osoby, ktoré sú v karanténe alebo izolácií kvôli ochoreniu Covid-19. Parlament odhlasoval špeciálny zákon, ktorý toto umožňuje.

Úrad verejného zdravotníctva zasa vydal vyhlášku, ktorá upravuje všetky práva a povinnosti pri špeciálnom spôsobe hlasovania, ako je to definované v zákone.

Špeciálne volebné komisie zriadili v regióne v ôsmych mestách a obciach.

Obyvatelia miest a obcí sa budú môcť najneskôr deň pred konaním volieb nahlásiť, ak chcú tento spôsob hlasovania využiť.

Ministerstvo vnútra však pripomína, že špeciálny spôsob hlasovania sa vzťahuje iba na osoby v izolácií a karanténe kvôli Covid-19, ostatné prekážky vo voľbách sú naďalej v platnosti.

V článku sa dočítate Aké sú novinky v hlasovaní v spojených voľbách do samosprávy?

Kto môže hlasovať?

Akým spôsobom budú fungovať špeciálne volebné komisie?

Kde všade zriadili špeciálne volebné komisie?

Aký je postup, keď ste v karanténe a chcete voliť?

PLUS: Kompletný zoznam špeciálnych volebných komisií a obcí, ktoré pod ne spadajú.

Osem špeciálnych komisí

Pokiaľ bude mať niekto v regióne nariadenú karanténu alebo izoláciu kvôli novému koronavírusu, nemusí sa už vzdať svojho ústavného práva zvoliť si zástupcov obce, mesta a kraja.

„V spojených župných a komunálnych voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky,“ informovali z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.