Nestarnúci kanonier Hybben páli aj v tejto sezóne ostrými

Aj v štyridsiatke stále páli ostrými. Nestarnúci kanonier Patrik Hybben ťahá futbalistov Prečína do čela piatoligového pelotónu.

Prvé futbalové kroky rodáka z Prešova sú spojené s Považskou Bystricou a trénerom Ladislavom Pajerchinom. „Futbalu som sa venoval na druhom stupni základnej školy, ale do dorastu som nešiel. „Väčšina chalanov išla na strojárske učilište do športovej triedy, trénovali ráno aj popoludní, ja som išiel na inú školu a na futbal som sa vykašľal,“ hovoril „Bady“, ako znie Hybbenova prezývka.

Paradoxne, veľký futbal berie ako doplnkový šport. „Keď sa v Považskej založila mestská liga malého futbalu, tak som sa k futbalu vrátil. Kamaráti ma zavolali aj do Považskej Teplej, bol som tam asi tri roky. Keď sa to tam rozpadalo, tak som išiel do Považskej, potom do Visolaj a nakoniec do Prečína, kde som asi dvanásť rokov,“ vymenovával svoje štácie.

Hybben hrával mestskú ligu malého futbalu aj v Púchove či Dubnici. „Viac ma baví futsal, ale teraz hrávam len veľký futbal, mestské ligy sa zatiaľ kvôli covidu nezačali. Hádam ich zase spustia. Keď tu bežali futsalové ligy, tak som za víkend spolu s futbalovými odohral aj štyri zápasy. Ale to som bol ešte mladý,“ hovoril so smiechom.