Regionálny futbal: Fantastický gól v závere rozhodol o výhre sklárov, Beluša si z horúcej pôdy doviezla bod

V regionálnych futbalových súťažiach riadených SFZ a ZsFZ bolo cez víkend na programe ďalšie kolo. Nechýbali v ňom zaujímavé momenty ani výsledky.

III. LIGA

Sereď - Beluša 0:0

Súboj tímov z čela tabuľky nepriniesol úplne to, čo by si diváci priali. Od začiatku sa hral opatrný futbal. Hostia boli trochu nebezpečnejší dopredu, domáci sa dostali len do náznakov šancí. Už v 2. minúte Belušan Schiszler po rohu napálil odrazenú loptu vedľa. Neskôr Gajdošík z ostrého uhla trafil brvno. V 40. minúte bol po vzájomnom strkaní vylúčený domáci Mihálek, a tento moment poznačil ďalší priebeh. Pre Seredčanov to bola už štvrtá červená karta v sezóne a všetky videli doma! Zverenci E. Pagáča sa sústredili na dobrú organizáciu hry. Súper dobýjal ich polovicu, ale nedokázal sa presadiť. Beluša si nevytvorila čistú šancu a ani domáci nemali vážny brejk. V oboch šestnástkach sa toho udialo málo, a tak sa zrodila zaslúžená remíza.

Rozhodoval Husár

FK: Chudý - Beňo, Jánošík, Schiszler, Janček, Ďuriš (72. Bryndziar), Holíček, Knižka, Krčula (45. Derka), Hrenák, Gajdošík.

Ostatné výsledky:

Hamsik Academy - Nové Zámky 5:0, Kalná n/Hr. - Bánová 3:2, Častkovce - V. Ludince 1:0, Nové Mesto – Martin 0:3, Malženice – Vrakuňa 1:0, Galanta – Šaľa 2:1, Podkonice – Inter Bratislava 0:0