Oblastný futbal: Papradno prekvapilo lídra, v Podmaníne a Tuchyni padli osmičky, v Horovciach išli dvaja von

V sumári oblastných futbalových líg ObFZ Považská Bystrica nechýba zostava kola ani najlepší hráči zápasov.

Podmanín doma nastrieľal Sverepcu osem gólov, hostia však hrali až do konca. (Zdroj: PM)

VII. LIGA

Visolaje - Šebešťanová 1:2 (0:0)

Prvý polčas bol bezgólový. Hral sa medzišestnástkový futbal bez priameho ohrozenia brány. Po pekne kombinácii domácich v 30. min. išiel sám na bránu Bulejčík, ale brankár hostí ho vychytal. V 35. min. osamotený Jurdík po zaváhaní domácej obrany hlavičkoval len brankárovi do náručia. V 42. min. Ondrašík strieľal, po teči brankár vyrazil na roh. Po rohu našiel odrazenú loptu Štefún, ale vysoko prestrelil. Druhý polčas začali lepšie hostia a po chybe domácej obrany otvorili skóre Nemcom. Domáci vyrovnali, keď si na roh najvyššie vyskočil Ondrašík a brankár hostí bol bez šance. Visolaje sa snažili o dokonalú otočku a dobýjali bránu hostí. Hrubova veľká šanca skončila na brankárovi, neuspel ani Kujaník. V 67. hostia kopali priamy kop, obrancovia s brankárom sa nedohodli a jeden z obrancov domácich si vrazil loptu do siete. Domáci vrhli všetky sily do útoku, ale už sa im vyrovnať nepodarilo. (LO)

Góly: 61. Ondrašík - 56. Nemec, 67. Kucharík (vl. gól). R Mihálik, 120 divákov

VISOLAJE: Štrbáň - Bednář, Palme (50. Kucharík), Pazdera, J. Kujaník (46. Vavrík), Ondrašík, Baránek (74. M. Hrubo), Novotný (77. M. Hrubo), Bulejčík (64. Polacký), M. Kujaník, Štefún

ŠEBEŠŤANOVÁ: Hladký - Severín, Jurdík (85. Kršík), Zubek (89. S. Petrík), Kvasník (79. Útly), K. Petrík (50. Nemec), Vojtek, Halmeš, Číž, Kukučka (75. Šesták), M. Petrík

Košecké Podhradie – Jasenica 3:0 (1:0)

Domáci od úvodu pritlačili súpera, avšak po počiatočnom nápore hra nabrala len vlažné tempo. napriek tomu si vypracovali tri príležitosti, Šebík netrafil do prázdnej brány. Po aute bol faul na Martina Vrábela a Brix penaltu s prehľadom premenil. Aj druhý polčas bol v réžii domácich, po peknej akcii a centri zvyšoval Brix ľavačkou do protipohybu brankára. Potom prišiel center z ľavej strany a Turza hlavičkou stanovli konečné skóre. Domáci si víťazstvo bez problémov ustrážili. (RČ)

Góly: 43. a 48. Brix (1 z 11m), 62. Turza. R Meluch, 150 divákov

KOŠ. PODHRADIE: Gere - Jáňa, Maník, M. Vrábel, Burdej, Suchomel (60. Turza), Vlasatý (67. Janco), Brix, Šebík, Bartoš (67. Čepák), M. Vrábel

JASENICA: M. Kňažko - Hlušek (60. Adamík), Urdák, Pavlík, Heldes, A. Kňažko (80. Králik), Trník, J. Janáček (46. Borčický), R. Kalaš, Bednár, J. Janáček