Generačná výmena na Lednických Rovniach. Nikto nikoho nevyhodil, hovorí ambiciózny tréner

Pred začiatkom futbalových jesene sa im v baráži nepodarilo postúpiť do vyššej súťaže. Počas jednej sezóny vymenili celý káder a vedie ich mladý ambiciózny tréner.

Futbalisti Lednických Rovní vstúpili do Majstrovstiev regiónu Západ tou správnou nohou. V doterajšom priebehu súťaže iba dvakrát utrpeli porážku a so ziskom 20 bodov a skóre 22:6 im priebežne patrí štvrté miesto.

Trénerom sklárov je mladý ambiciózny tréner Matej Náther, pre ktorého je to prvá štácia v pozícii kouča mužského tímu.

Matej Náther. (zdroj: Peter Mičúch)

Pán tréner, čím si vysvetľujete dobrý vstup do súťaže?

V uplynulej sezónu sme sa snažili obmeniť celý káder, skončila nám jedna generácia hráčov. Z osemdesiatich percent sa nám to aj podarilo. Zatiaľ spĺňajú to, na čo na Lednické Rovne prišli.

EŠTE SA DOČÍTATE Či Rovňanom pomohlo, že zo súťaže odišli Považská Bystrica či Myjava

Či už je zabudnutá nevydarená baráž s Podkonicami

Čo sklárov viedlo k výmene prakticky celého tímu

Aké ambície majú v tomto ročníku

Či Náthera prekvapilo, že na čele tabuľky je Lehota pod Vtáčnikom

Aké má Náther trénerské ambície

Asi vám pomohlo aj to, že zo súťaže odišli také tímy ako Považská Bystrica či Myjava, čo poviete?

Hráme o súťaž nižšie. Ale aj táto je kvalitná, porovnal by som ju so zápasmi v tretej lige. Ale aj proti Považskej Bystrici či Myjave sme odohrali v minulej sezóne dobré a kvalitné zápasy.