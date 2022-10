Nezávislí kandidáti so skúsenosťami sa spojili pre naše obce a mesto

Starosta obce Domaniža František Matušík a prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda sa rozhodli zabojovať spoločne.

V nasledujúcich októbrových voľbách, ktoré sú výnimočné tým, že sú spojené komunálne a župné voľby, sa budú o post poslancov vyššieho územného celku uchádzať aj starosta obce Domaniža František Matušík a prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda.

Rozhodli sa ísť ako nezávislí, ale spoločne. Už onedlho, 29. Októbra občania Slovenskej republiky prvýkrát v histórii budú voliť svojich zástupcov do komunálnych a župných volieb v jeden deň.

„Bude to zaujímavé. Voľby do VÚC mali vždy nižšiu účasť ako komunálne, pritom práve kraje zastrešujú dôležité oblasti. Sú zriaďovateľmi stredných škôl, nemocníc, zastrašujú opravu ciest II. a III. triedy. Ide o dôležité oblasti nášho každodenného života, práve preto je potrebné, aby občania tieto voľby neignorovali. Pokiaľ ide o vyšší územný celok, v našom prípade Trenčiansky samosprávny kraj, je nevyhnutné, aby v jeho zastupiteľstve sedeli zástupcovia mesta i obcí z daného okresu,“ - uviedol starosta Domaniže František Matušík.

Obce závislé od kompetencií kraja Ako sa dopočul, niektorí ľudia pôjdu voliť iba starostov, poslancov v obciach a mestách a župné voľby odignorujú.

„Považujem to za nie veľmi šťastné rozhodnutie, pretože aj vyššie územné celky rozhodujú o dôležitých veciach, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života. Ak budeme mať na kraji silných zástupcov, ktorí sú ochotní bojovať za záujmy nášho regiónu, bude napredovať nielen považskobystrická nemocnica, stredné školy, opravovať sa budú ďalšie cesty II. a III. triedy, ale aj zariadenia pre seniorov. Toto všetko patrí pod kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ poznamenal František Matušík.

Očakávaná vyššia účasť Systém spojených volieb víta aj prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda.

„Najväčším prínosom by mala byť zvýšená účasť občanov vo voľbách. Tá so sebou samozrejme prinesie objektívnejšie výsledky. Pre okresné úrady a zamestnancov odboru všeobecnej vnútornej správy, ktorí sa podieľajú na príprave a organizácii volieb, ďalej na zhromažďovaní, spracovaní a vyhodnotení výsledkov volieb ide o určitú výzvu, keďže po prvýkrát budú občania prichádzajúci do volebných miestností v jeden deň vyberať svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Pevne verím, že túto náročnú úlohu spoločne zvládneme a do budúcna tak vytvoríme priestor pre zorganizovanie aj iných druhov spojených volieb, čo by mohlo občanov viac motivovať k využitiu svojho práva ísť voliť a rozhodovať tak o budúcnosti našej spoločnosti,“- skonštatoval.

Skúsenosti a výsledky

Keďže sa komunálne voľby aj voľby do vyšších územných celkov konajú v jeden deň, obaja kandidáti predpokladajú vyššiu účasť.

„Verím, že občania pri voľbe svojich zástupcov do vyššieho územného celku nebudú vyberať podľa politických strán, ale podľa skúseností a výsledkov. Práve na kraji je dôležité, aby sa poslanci spájali a nepozerali sa na politické tričká, ale na končený výsledok, teda prínos pre región a jeho obyvateľov,“ zdôraznil F. Matušík.

Pozitívnym prínosom spojených regionálnych volieb by mala byť vyššia volebná účasť, kde komunálne voľby, ktoré spravidla a historicky lákajú k volebným urnám viac voličov, zvýšia volebnú účasť vo voľbách do samosprávnych krajov. Vedenie krajov predsa rozhoduje o kvalite a riadení škôl a zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ďalej o kvalite cestnej infraštruktúry, ktorej je správcom, podieľa sa na kultúrno-spoločenskom dianí atď.. To je myslím si významný dôvod prečo voliť aj vo voľbách do VÚC a podporiť tak kandidátov, ktorí majú za sebou skúsenosti, výsledky a sú ochotní pracovať pre región. Viac ako dva roky žijeme v náročnom období a rovnako náročné obdobie máme pred sebou, bude potrebné prijímať racionálne rozhodnutia, možno nepopulárne opatrenia, pričom dôležitú úlohu tu zohrajú najmä skúsenosti a strategické rozhodovanie,“ doplnil A. Torda.

Spoločne a nezávisle Starosta Domaniže a súčasný poslanec František Matušík bude v blížiacich sa voľbách kandidovať ako nezávislý kandidát.

„Idem určite ako nezávislý, pretože nie je dôležité mať za sebou politickú stranu a hrať sa na nejaké politikárčenie. Osobne si myslím, že ak je človek kandidátom politickej strany, musí počúvať, čo mu hovorí a hájiť jej záujmy. Ak je nezávislý, riadi sa podľa seba, svojho rozhodnutia a uváženia,“ povedal.

Poslanci v župnom parlamente by mali podľa jeho slov držať spolu a kandidáti by mali občanom ponúknuť skúsenosti.

„Ja ich mám nielen z funkcie starostu obce Domaniža, ktorú zastávam už osem rokov, ale aj ako poslanec VÚC. Počas celej tejto doby som sa vždy snažil pomáhať najmä obciam v okrese a starostom. Jedným z nich bol kedysi aj súčasný prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda. Som rád, že sa rozhodol ísť spoločne so mnou kandidovať za poslanca VÚC. Pozeráme sa na veci rovnako, máme za sebou výsledky a chceme spoločne pomáhať ďalšiemu rozvoju mesta a obcí Považskobystrického okresu,“ doplnil F. Matušík.

Základom všetkého je spolupráca

Andrej Torda vstúpil do komunálnej politiky v roku 2010 ako nezávislý kandidát na starostu obce.

"Ako nezávislý kandidát som sa v roku 2020 prihlásil do výberového konania na funkciu prednostu okresného úradu. Celé svoje doterajšie pôsobenie v oboch funkciách som zakladal a budoval na vzťahoch, predovšetkým korektných a priateľských, nie politických. Z môjho pohľadu ide o fungujúci model pôsobenia či už v samospráve, alebo štátnej správe. Chcem, aby ma verejnosť vnímala ako nezávislého kandidáta počas celého obdobia ktoré už bolo, momentálne je a necháme sa prekvapiť či aj bude ..., " zdôraznil.

To, že Andrej Torda nekandiduje vo voľbách do VÚC sám, ale so starostom obce Domaniža Františkom Matušíkom vyplynulo práve zo vzťahov a spolupráce.

"Tá je dnes ani nie tak samozrejmá ako nevyhnutná. Vnímam ho ako veľmi šikovného starostu, za ktorého hovoria výsledky, o ktorých by vedeli najlepšie rozprávať občania obce Domaniža. Ako súčasný poslanec VÚC obhajuje záujmy starostov a tiež občanov okresu Považská Bystrica na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja," poznamenal A. Torda.

***

"Ako nezávislí kandidáti na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Považská Bystrica by sme spoločne veľmi radi pokračovali a zintenzívnili prácu pre región, v ktorom žijeme, ktorý tvoríme a budujeme aj pre ďalšie generácie," doplnili spoločne.

Objednávateľ: František Matušík Domaniža 463, 01816 Domaniža

Dodávateľ: Petit Press a. s., IČO:35790253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf