Fyzioterapeutka: Neverili by ste, koľko dospelých nemá aktívne nohy

Pohybovým ťažkostiam u detí možno predchádzať jednoduchým cvičením.

Fyzioterapeutka Katarína Mrníková z Púchova pôsobí ako pedagóg pohybového vzdelávania detí predškolského veku. Získala Montessori certifikát. V Bratislave a v Púchove vyučuje detské plávanie a jogu pre deti a vedie kurzy pre tehotné.

Kedy možno začať s bábätkom cvičiť?



Osobne sa venujem bábätkám hneď od narodenia. Vedieme individuálne poradne pre mamičky. Radíme im, ako s bábätkami správne manipulovať, dvíhať ich, pokladať a nosiť v náručí. V minulosti tomu nebola venovaná taká pozornosť. Dnes sa snažia rodičia deťom poskytnúť čo najvyšší štandard starostlivosti.



Už prvá manipulácia s novorodencom predstavuje rannú formu cvičenia. Ak sa deti narodia s oslabenými svalmi, hypertóniou či hypotóniou, alebo iným vychýlením, do šiestich mesiacov sa dajú tieto ťažkosti vhodným cvičením a manipuláciou upraviť. Treba dbať na správne dvíhanie a pokladanie, prípadne deti nepestovať dlho na rukách. Zabrániť, aby bolo telo dieťaťa na rukách poskrúcané.

Okolo šiesteho mesiaca sa deti cítia lepšie na brušku, skúšajú sa pretočiť z chrbta na brucho, začínajú sa plaziť a štvornožkovať. V tomto období sa výraznejšie prejavujú prípadné psychomotorické nedostatky. Niekedy sú tieto ťažkosti spôsobené aj zlým obliekaním, kedy odev zabraňuje dieťaťu vo voľnom pohybe. Nohy a prsty sú priveľmi zviazané a dieťa nemôže prirodzene napredovať, hýbať sa a rozvíjať.



Objavujú sa pohybové ťažkosti u detí často?



Pri narodení sa objavuje znížený svalový tonus, najčastejšie len s ľahkým prejavom. Mierna forma sa dokáže ale zlou manipuláciou vystupňovať, čo vedie k oneskorenému psychomotorickému vývoju. Ten sledujú pediatri pri pravidelných kontrolách podľa presných tabuliek. Dieťa sa síce možno pretočí v šiestom mesiaci z chrbta na brucho, ale v nesprávnej osi. Zle zapája brušné svaly. Alebo sa dieťa namiesto štvornožkovania stále plazí, pretože má slabé bruško.



Pri malých bábätkách stačí denne cvičiť päť minút a dostavia sa výsledky. Konzultácie s matkami vedieme vzhľadom na ich režim prostredníctvom on-line kurzov. Od troch mesiacov potom deti začínajú plávať a cvičiť v skupine.

Ako je to s plávaním novorodencov?



Deti sú zvyknuté na vodu ešte z bruška matky, je to pre ne prirodzené prostredie. Svaly vo vode pracujú efektívnejšie a dochádza k rýchlejšiemu napredovaniu. Plávanie tak pomáha v psychomotorickom vývoji. Zároveň na deti pozitívne vplýva aj otužovanie. Zlepšuje sa peristaltika a s ňou spojené bolesti brucha. Už v šiestom týždni možno začať s vaničkovaním, kedy matky cvičia s novorodencami vo vani v domácom prostredí.



Deti učíme aj signálne potápanie. Cez oblievanie ich pripravujeme na následné potopenie, aby zatajili dych v správny moment. Veľakrát sa stane, že rodič dieťa omylom potopí. Pri krátkom ponore by to nemalo dieťa ovplyvniť. Do šiesteho mesiaca deti prirodzene pri potápaní zadržiavajú dych a otvárajú oči, potom túto schopnosť strácajú.

