V oblasti dopravy viem zaklopať na tie správne dvere...

Hovoríme s Ing. Jozefom Smatanom, kandidátom na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Na Okresnom úrade v Považskej Bystrici zastával post prednostu. Po odchode zanechal konsolidovaný úrad, ktorý dosahoval veľmi slušné výsledky nielen na úrovni kraja, ale aj celého Slovenska. Po úspešnom absolvovaní výberového konania prešiel na Správu ciest TSK, kde už druhý rok zastáva funkciu vedúceho cestmajsterstva na stredisku v Považskej Bystrici.

Ste vedúcim strediska správy ciest. V princípe ste sa vrátili k svojmu povolaniu, ktoré ste robili pôvodne na pozícii vedúceho dopravy a logistiky v stredoslovenskej energetike.

Áno, v tejto oblasti som naozaj doma. Pridanou hodnotou je aj moja manažérska skúsenosť z okresného úradu, ktorú som využil aj na novom pracovisku. Hneď v začiatkoch sme museli v súčinnosti s kolektívom pristúpiť k zmenám. Naštartovať procesy obnovy, reštrukturalizácie a organizácie strediska, čo sa pozitívne odrazilo na výsledkoch hneď o niekoľko mesiacov. Spravili sme kompletnú rekonštrukciu niektorých priestoroch a zrýchlili obnovu vozidlového parku, začal fungovať systém aj spolupráca. Som vďačný za to, že tu môžem uplatňovať nielen manažérske skúsenosti, ale aj niekoľkoročnú odbornosť.

Ste v priamom kontakte so starostami obcí. Ako oni vnímajú nové nastavenie?

Je veľkou výhodou, že vzťahy so všetkými 26 starostami naprieč okresom sú na výbornej úrovni. Sme takmer každý deň s nimi v kontakte. Často sa stretávame pri riešení ich požiadaviek, prípadne na poradách, kde veci riešime operatívne. Správa ciest sa stará o cesty a mosty, takže spolupráca je nevyhnutná. Od starostov mám pozitívne spätné väzby. V dedinách, ktorými prechádzajú naše cesty, vidia cestárov na cestách oveľa viac. S tým, čo máme, robíme maximum. Som rád, že sa k nám postupne hlásia aj mladšie ročníky, čím znižujeme vekový priemer našich zamestnancov.

Odbornosť v oblasti dopravy chcete zúročiť aj na úrovni kraja, kde ste už po tretíkrát prijali kandidatúru na post župného poslanca.

Áno, kandidatúru som prijal aj tentokrát, lebo vždy mi chýbalo len niekoľko hlasov, takže cítim veľkú podporu. Ja nerobím masívnu marketingovú kampaň, akú zvyknú robiť kandidáti pred voľbami. Idem cestou skúseností. Ak si ľudia všímajú moju prácu a snahu, ocenia to. Vždy to nechávam na nich. Ak budem zvolený, nebudem oddychovať ani piť kávičku. Viem presne, čo mám robiť, a to je to, prečo som kandidatúru prijal. Okrem toho sa stretávam s obyvateľmi obcí na olympiáde seniorov, ktorú som tento rok za pomoci mojich kolegov, starostov a primátora usporiadal už po siedmykrát. Ďakujem všetkým, ktorí nás finančne podporujú a pravidelne sa na nej zúčastňujú. Osobná vďaka patri županovi TSK Jarovi Baškovi za jeho osobnú angažovanosť, pretože po siedmykrát prevzal záštitu nad týmto pekným podujatím. Aj na týchto stretnutiach zaznieva veľa pripomienok, ktoré sa dajú riešiť iba z pozície poslanca za Trenčiansky kraj.

So županom ste prešli veľa dedín a počúvali ľudí nielen z nášho, ale aj iných okresov. Aké pripomienky zazneli najčastejšie?

Samozrejme, prvotný záujem bol o nemocnice a školstvo, no medzi poprednými požiadavkami boli aj cesty. Je to kľúčový bod a práve tu vidím svoje poslanie, ak budem zvolený. Aby sa dostávali informácie a požiadavky na kraj priamo od nás, z prevádzok. Dôležité je vnášať prevádzkové potreby, aby sa skvalitnila starostlivosť o cesty a zachytil moderný trend a v súvislosti s moderným a výkonným vozovým parkom. Toto je moje hlavné poslanie. Zlepšiť komunikáciu priamo z prevádzky a na zastupiteľstve hájiť farby cestárov.

Obmedzené finančné zdroje sú boľavou pätou každej oblasti. Vo vašej sfére by to mohlo zlepšiť čerpanie eurofondov do infraštruktúry, s čím máte bohaté skúsenosti.

Je to naozaj oblasť, v ktorej sa vyznám. Viem sa angažovať do vecí tak, aby sa pozitívne vybavili. Celoživotné skúsenosti z logistiky, dopravy a taktiež riadenie dopravy, toto všetko mám vo výbave aj v ponuke. Viem, kde sú problémy a viem pri hľadaní riešenia zaklopať na správne dvere. Mojou prioritou sú cesty a ruka v ruke s tým ide aj nový progres. Chce to nahradiť skostnatené procesy modernými, papierové formy nahradiť IT technikou a iné veci, na ktoré je nevyhnutný nový pohľad.

Ak sa obzrieme dozadu, kam všade plynuli investície do ciest?

Za posledné dva roky sa v okrese Považská Bystrica investovalo do ciest veľmi veľa. Aktuálne sa robí 5-kilometrový úsek od Prečína do Domaniže. Riešili sme Hornú i Dolnú Marikovú, mikrokoberec pod Dubovcom, Dolný Moštenec, Udiču... a vďaka županovi sa riešia aj ďalšie projekty. Som vďačný za to, že môžem pracovať pod županom, ktorý rozumie svojej práci. Je s nami denne, počúva nás, zaujíma sa o konkrétne veci a navrhuje riešenia.

Akou formou by ste presadili a obhájili cesty ako prioritu?

Ak oblasť ciest porovnám so zdravotníctvom, tak zdravotníctvo má určite prednosť. Ale povedzme si na rovinu, keď chceme pacienta bezpečne a včas priviezť do nemocnice, musí byť na ceste poupratované, napr. odhrnutý sneh... Ide to ruka v ruke a práca cestárov je rovnako dôležitá. Uvedomujem si ťažkú situáciu. Čaká nás energetická kríza, predražili sa posypové materiály, asfalt, pohonné hmoty. Bude tu nutný zásah, intervencia aj komunikácia poslanca s kompetentnými zamestnancami úradov, pod správu ktorých cesty patria. Dennodenne bude treba riešiť problémy a hľadať možnosti tretích zdrojov. Rozpočet a financie z cestnej dane nepostačia. Riešením je získať peniaze z projektov plánu obnovy. Do toho poďme. Poďme do rozsiahlych rekonštrukcií ciest a mostov, ktoré spadajú pod správu TSK práve z týchto zdrojov. Cesty aj mosty si vyžadujú investície, pretože sú v zlom stave. Plánované a zhotovené boli na oveľa menšiu záťaž aj frekvenciu. Vstúpme do diskusie s firmami, ktoré cesty využívajú najviac, a žiadajme ich o spoluúčasť.

V úvode ste spomenuli generačnú obmenu, ktorá je nutná nielen u vás, ale v každej sfére. Trenčiansky kraj je lídrom duálneho vzdelávania. Ako to viete využiť?

Teší ma, že aj vďaka duálnemu vzdelávaniu neprodukujú školy absolventov pre úrady práce. Uvítal by som aj na správe ciest mladých dynamických ľudí, ktorí posunú veci dopredu. Záujem máme o opravárov strojov a mechanizmov, vodičov, ale aj mostárov. Sme si vedomí zlého stavu našich mostov. Aj z tohto dôvodu bola minulý rok zriadená nová skupina, ktorá sa venuje len mostom a ich monitorovaniu. Rekonštrukcia mostov patrí medzi priority. Opäť zdôrazňujem, že rozpočtové peniaze nepokryjú náklady na rekonštrukcie. Treba hľadať iné zdroje z plánu obnovy, prípadne adresnejšiu pomoc štátu nielen na rekonštrukciu, ale aj na nákup výkonných strojov, ktoré môžu pracovať za každých podmienok nepretržite 24 hodín. Mojou prioritou v prípade zvolenia sú CESTY, ich rekonštrukcie a hľadanie zdrojov na ich financovanie. S týmito víziami vstupujem do kandidatúry na poslanca VÚC – Trenčianskeho samosprávneho kraja. Verím, že ma starostovia a obyvatelia obcí podporia.

