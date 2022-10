Augustín a spol futbalom pobláznili celú obec pod Makytou

Aj v oblastných súťažiach sa nájdu kluby, ktoré vedia tou správnou cestou doslova poblázniť ľudí pre futbal.

Takým príkladom je aj Lysá pod Makytou, kde výbornú prácu odvádza tím ľudí v TJ Spartak na čele s Radoslavom Augustínom.

Rodený Bratislavčan má bohaté skúsenosti s vrcholovým futbalom, zahral si za pražský Bohemians či Slovan Bratislava. Z nižších súťaží si vyskúšal Petržalku, Inter, či FC Senec a pred troma rokmi sa usadil na Lysej pod Makytou.

„Naskočil som do rozbehnutého, no trošku hrdzavého vlaku, ktorý sa rútil do neznáma. Jaro Barninec s Ivanom Gabrišom tu v Lysej začali pracovať na zmenách. Ja som kopačky po odchode z Marianky zavesil na klinec, no Palo Fojtek ma pohovoril. Futbal neviem robiť len tak na pol plynu.

Preto som musel vidieť, že iní o to stoja a sú ochotní veľa vecí obrátiť iným smerom. Videl som, že v chalanoch je obrovský potenciál a je treba zmeniť pár dôležitých maličkostí, aby sme to z nich dokázali nejakým spôsobom dostať,“ hovoril Augustín o začiatkoch v klube, ktorý hráva oblastnú ligu ObFZ Považská Bystrica.