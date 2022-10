Polícia obvinila 41-ročného drogového dílera, hrozí mu až 15-ročný trest

Polícia počas vyšetrovania zistila, že páchateľ si od roku 2015 zadovažoval pervitín nielen pre vlastnú potrebu, ale aj za účelom ďalšej distribúcie v okolí Považskej Bystrice a Púchova.

POVAŽSKÁ BYSTRICA.- Krajský policajný vyšetrovateľ obvinil 41-ročného muža za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. O podrobnostiach prípadu informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia počas vyšetrovania zistila, že páchateľ si od roku 2015 zadovažoval pervitín nielen pre vlastnú potrebu, ale aj za účelom ďalšej distribúcie v okolí Považskej Bystrice a Púchova. "Policajti muža zadržali a na základe príkazu sudcu vykonali v Púchove domovú prehliadku za účelom získania ďalších dôkazov o jeho trestnej činnosti. Okrem zatavenej injekčnej striekačky s obsahom svetlohnedej kryštalickej látky bola nájdená aj zelená sušená rastlina. Na základe predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru by zo zaisteného množstva drogy bolo možné pripraviť minimálne 18 bežných jednotlivých dávok drogy," uviedla polícia.



Vzhľadom k dôvodnej obave, že by obvinený mohol pokračovať v trestnej činnosti alebo sa pokúsiť ovplyvňovať svedkov, bol daný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné trestné stíhanie. "Do rozhodnutia súdu o väzbe bol obvinený umiestnený v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov," dodala polícia.