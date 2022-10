Voľby2022: Krivoklát: Starostka i zvolení poslanci budú v samospráve nováčikmi

Nová starostka podhorskej prihraničnej obce Krivoklát v Ilavskom okrese, ako aj všetci poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí budú zvolení, budú v samospráve nováčikmi.

Prvýkrát sa voľby komunálne aj tie do VÚC konajú ako spojené regionálne voľby 2022. (Zdroj: TASR)

KRIVOKLÁT. Nová starostka podhorskej prihraničnej obce Krivoklát v Ilavskom okrese, ako aj všetci poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí budú zvolení, budú v samospráve nováčikmi. Informovala o tom dosluhujúca starostka obce Mária Prekopová, ktorá robila starostku 12 rokov a v komunálnych voľbách už nekandiduje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Voľby 2022: Spojené voľby v Považskobystrickom regióne začali, voličom však niečo chýba Čítajte

V komunálnych voľbách sa o post starostky uchádza jediná kandidátka, do päťčlenného zastupiteľstva kandiduje päť kandidátov na poslancov. O vedenie obce má podľa nej záujem nová generácia obyvateľov. Vekový priemer kandidátov na starostku a poslancov je len niečo nad 30 rokov. Problémom môže byť, že v prípade, ak si niekto z poslancov nájde robotu mimo regiónu a vzdá sa mandátu, budú musieť byť v Krivokláte doplňujúce voľby.

"Krivoklát má momentálne 222 obyvateľov, najväčším problémom obce je chýbajúci mobilný signál. S týmto problémom bojujeme už niekoľko rokov, prišli koronavírus, vojna na Ukrajine, problémy s pozemkami, stále to niekde viazne. Verím, že nové vedenie obce to už dotiahne do konca," zdôraznila starostka s tým, že v tomto roku zrekonštruoval Trenčiansky samosprávny kraj komunikáciu naprieč obcou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Voľby 2022 v Trenčíne a kraji: Myjava pripravila pre obyvateľov z odľahlých kopaníc bezplatnú dopravu (minúta po minúte) Čítajte

Podľa predsedu miestnej volebnej komisie Mareka Pagáča je v zozname voličov v Krivokláte zapísaných 184 oprávnených voličov. Jedinú volebnú miestnosť v obci otvorili presne o 7.00 h, voliči prichádzajú priebežne, väčší počet očakáva popoludní.

Spojené regionálne voľby 2022

Komunálne voľby 2022

Voľby do VÚC 2022 (župné voľby)

Volebný kalendár