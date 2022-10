Voľby 2022: V Považskej Bystrici majú plenty navyše, aby predišli chybám pri voľbe

Účasť v spojených voľbách je na strednom Považí vysoká.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Vo volebnom okrsku číslo 20 na sídlisku SNP v Považskej Bystrici zaviedli systém vydávania hlasovacích lístkov tak, aby sa voliči nemohli pomýliť. Účasť je podľa predsedu komisie vysoká a voliči prichádzajú nepretržite.

Aby predišli vytváraniu radov, požiadali ešte pred otvorením volebnej miestnosti o plenty navyše. Voliči tak môžu voliť paralelne a pritom minimalizovali riziko, aby sa voliči v množstve lístkov, obálok a schránok mohli pomýliť.

Nastavili vlastný systém

Vo viacerých okrskoch predsedovia a členovia komisie voličom dopodrobna vysvetľujú, ako je potrebné hlasovacie lístky upraviť a ktorá obálka patrí ku ktorým lístkom. Napriek tomu sa najmä starší voliči opakovane pýtajú, ako majú postupovať.

Volebná komisia v okrsku číslo 20 na sídlisku SNP v Považskej Bystrici zaviedla vlastný systém, aby voličom pomohli a minimalizovali tak riziko omylu a tým pádom neplatného hlasu voliča.

„Požiadali sme mesto o pridelenie ďalších dvoch plent navyše, aby sme predišli radom, v ktorých by voliči stáli a čakali na voľbu. Zareagovali naozaj promptne a plenty nám okamžite dodali,“ povedal René Klimoszek, predseda okrskovej volebnej komisie číslo 20 na sídlisku SNP v Považskej Bystrici.

Okrem urýchlenia a možnosti, aby volilo viac občanov naraz, mali ešte ďalší dôvod. „Zaviedli sme si zlepšovací systém. Rozdelili sme komisiu na dve časti a každý volič prejde osobitne najskôr kontrolou na voľby do mestskej samosprávy, dostane biele lístky s bielou obálkou a odvolí si. Potom prejde k druhému zoznamu, tam po podpise dostane lístky s modrým pruhom a modrou obálkou pre voľbu do krajskej správy,“ povedal predseda.

Voliči sa tak nemôžu pomýliť. „Snažili sme sa pomôcť voličom aj zaistiť hladký priebeh volieb. Pretože v tej kope lístkov a obálok naraz by ich mohli pomiešať a hlasy by boli neplatné,“ povedal Klimoszek.

Účasť je vysoká

Pred volebnou miestnosťou sa rady zatiaľ netvoria, no voliči prichádzajú nepretržite. „Volebnú miestnosť sme otvorili načas, presne o siedmej hodine ráno. Zabezpečili sme si plenty navyše, ktoré nám okamžite dodali,“ povedal predseda komisie René Klimoszek. Voliť tak môže viacero občanov naraz.

Spojiť voľby do mestskej a krajskej samosprávy podľa predsedu komisie účasti jednoznačne pomohlo. „Voliči prichádzajú neustále. Sú to dôležité voľby, je potrebné zvoliť si svojich zástupcov v meste, ale aj v samosprávnom kraji. Účasť je vysoká, čo je dobre.“

Od otvorenia volebných miestností žiadne komplikácie nezaznamenali. „Všetko ide doposiaľ hladko. Volebné schránky sú označené, stojí pri nich vždy jeden člen komisie, aby v prípade potreby voličov usmernil. Schránka na odpad je jasne označená a postavená bokom, zatiaľ ju využilo iba minimum voličov,“ povedal predseda.

Voliči zatiaľ nežiadajú, že by chceli svoj hlas odovzdať iba v jednej voľbe. „Každý si preberie lístky do mestskej samosprávy a aj tie modré, do krajskej. Zatiaľ sa nám nestalo, že by nejaký volič požiadal o voľbu iba v jednej časti spojených volieb,“ dodal Klimoszek.

