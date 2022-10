Elitná päťka panterov jednou z najlepších v lige? Verím, že nás potiahnu, hovorí Pénzeš

Hokejové derby medzi Považskou Bystricou a Dubnicou malo raketový štart aj napínavý záver.

Na ľade HK´95 sa v piatkovom zápase 11. kola Slovenskej hokejovej ligy stretli rivali zo stredného Považia. Bolo sa na čo pozerať, žiarila najmä prvá päťka panterov.

V úvode sa nevyznamenali obaja brankári, keď najprv v 16. sekunde na prekvapenie všetkých skončila strela Rufatiho za chrbátom dubnického gólmana. Center prvého útoku tak zaznamenal druhý najrýchlejší gól doterajšieho priebehu ligy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dubnica odpovedala onedlho, keď sa z dorážky radoval Ďuriš. Z následného protiútoku poslal domácich opäť do vedenia Ligas. Potom ale brankári zatiahli rolety a najmä domáci Pajpach niekoľkokrát podržal svoj tím.

V 25. min. sa dostal do samostatného nájazdu Cíger, ktorého ešte brankár hostí vychytal, ale z dorážky už bol Rufati úspešný a panteri viedli o dva góly. Pri brejku dvojice J. Zlocha, Urbánek zvonila žŕdka dubnickej brány.

Dubnici sa podarilo znížiť vo vôbec prvej presilovke zápasu v 34. min., keď z kruhov prestrelil Pajpacha Škvarek. Na začiatku tretej tretiny hostia vyrovnali, keď sa po šikovnej prihrávke spoza brány z voleja presne trafil Korbel.

Zápas dospel do predĺženia, v ktorom zaujala hlavne excelentná kľučka Tománka, ktorý ale gólmana Dubnice neprekonal. O výhre panterov rozhodol obranca Lukáš Ďurkech, ktorý bol pri puku rýchlejší ako brankár Gabriš, ktorý vykorčuľoval z brány a strelec víťazného gólu už mal voľnú cestu do prázdnej bránky.

EŠTE SA DOČÍTATE Ako Dubnica poďľa trénera domácich Júliusa Pénzeša "dusila" Považskú v tretej tretine

Či má tréner pred zápasmi dilemu, či postaviť do bránky Pajpacha alebo Lampera

Ako vidí tréner tabuľkové postavenie panterov

Čo hovorí na produktivitu prvého útoku

Či patrí prvá päťka Považskobystričanov medzi najlepšie v lige

Po dueli hodnotil domáci tréner Július Pénzeš: „Bol to náročný zápas. Od stavu 3:2 začala mať Dubnica trocha navrch, v tretej tretine nás „dusili“. Nakoniec sa ku nám priklonilo šťastie hádam vďaka tomu, že v prvej polovici sme boli lepším tímom. Niekto musel vyhrať, chvalabohu sme to boli my. Predtým sme predĺženia a nájazdy nezvládali, dnes sa nám to podarilo. Gratulujem chlapcom, že dali do toho všetko, hrali sme s dobrým súperom.“