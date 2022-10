Peter Máťoš: Hra je za nami, nastáva obdobie, kedy treba pracovať

Neúspešný kandidát na župana Trenčianskeho kraja gratuluje Baškovi k víťazstvu.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Protikandidátom aktuálneho župana Jaroslava Bašku bol na post predsedu samosprávneho kraja aj Považskobystričan Peter Máťoš. So ziskom 16,61 percenta hlasov výrazne zaostal za víťazom, cení si však podporu všetkých, ktorí mu dôverovali a odovzdali svoj hlas.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Chcel by som v prvom rade poďakovať každému jednému občanovi za to, že odovzdal hlas mne, že chcel nájsť možno zmenu, odovzdal hlas s nádejou, že môže prísť nejaká zmena. Samozrejme dnes to nestačilo,“ povedal po vyhlásení výsledkov Peter Máťoš.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zoznam zvolených poslancov v meste Považská Bystrica (výsledky volieb 2022) Čítajte

Napriek sklamaniu berie výsledky ako fakt a víťazstvo Jaroslavovi Baškovi praje. „Týmto by som chcel popriať novému županovi k jeho jednoznačnému víťazstvu, nech sa naplnia jeho predsavzatia, ktoré si stanovil a my budeme v tom držať palce.“

Po ukončení spojených volieb sa pozerá dopredu a začína vo svojej práci na pozíciách, kde dostal mandát. „Hra je za nami, nastáva obdobie, kedy treba pracovať. Chcem teda zagratulovať a popriať, aby všetko dopadlo tak, ako má a v prospech obyvateľov kraja,“ dodal Máťoš.

Súvisiaci článok