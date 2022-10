Katarína Heneková: Kampaň bola krutá. Som rada, že môžeme pokračovať v rozbehnutých projektoch

Nezávislá kandidátka obhájila post primátorky Púchova.

PÚCHOV. V okresnom meste Púchov bolo na kandidátnej listine na post primátora päť mien. Svoju pozíciu si obhájila doterajšia primátorka Katarína Heneková, ktorá kandidovala ako nezávislá. Vo voľbách získala 2 380 hlasov, čo je niečo viac ako 34 percent zúčastnených voličov. Zároveň sa stala aj poslankyňou v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Oba posty vníma ako príležitosť pokračovať v rozbehnutých projektoch a robiť čo najviac pre obyvateľov Púchova. Bez podpory najbližšej rodiny by však nevedela pokračovať ďalej, preto je vďačná za ich postoje.

Kampaň bola krutá

Počas týždňov, kedy prebiehala oficiálna predvolebná kampaň, boli kandidáti pod drobnohľadom. Neraz však taktika pri predvolebnom boji hraničila s útokmi. Náročné obdobie má za sebou aj doterajšia primátorka Katarína Heneková.

„Musím povedať, že to bolo veľmi náročné obdobie, hlavne v predvolebnej kampani. Kampaň bola veľmi ťažká a krutá, až zlá by som povedala v našom meste. Takže beriem to ako veľký úspech, že sa nám podarilo obhájiť pozíciu spoločnými silami aj v spolupráci s kolegami poslancami a celými tímom, ktorý ma podporoval a ktorý mi držal päste.“

Pre staronovú primátorku je dôležité, aby mohla radnica kontinuálne pokračovať v rozrobených projektoch. „Som veľmi rada, že ten výsledok dopadol tak ako dopadol a to, že mi občania dali možnosť pokračovať vo veciach, ktoré som deklarovala, že v nich chcem pokračovať, ktoré sú rozbehnuté a ktoré sú už v realizácií,“ povedala Heneková.