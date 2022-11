Regionálny futbal: Záverečná kanonáda Hornej Poruby, dobre triafali aj Rovne, Brvnište a Domaniža

Beluša si doviezla z martinskej pôdy bod za remízu.

III. LIGA

Martin – Beluša 0:0

Hostia od začiatku potvrdzovali vysokú kvalitu a pôsobili o niečo futbalovejším dojmom. Približne po desiatich minútach mali aj veľkú šancu na otvorenie skóre, ale Brodňan fantastickými defenzívnymi nožničkami odkopol do bezpečia loptu smerujúcu do vrchných poschodí brány. Martinčania však koncentrovane bránili a Beluša sa čoraz ťažšie dostávala pred Račeka. V 35. min sa jej hráčom vydarila rýchla krídelná akcia, kvalitný center však Hrenák z výhodnej pozície neusmernil do brány. Následne zakončenie toho istého hráč spoza šestnástky poriadne vystrašilo Račeka. V úplnom závere prvého dejstva mohol udrieť Fomat, keď po predĺžení od Cenigu prehlavičkoval bránu M. Siva.

Aj po zmene strán mala Beluša o niečo viac z hry a v 58. min vytiahol Raček spod brvna zakončenie Bryndziara. Na druhej strane sa do dobrej pozície dostal Dinga, jeho krížna strela však minula ľavú tyč súperovej brány. V 73. min uvidel druhú žltú kartu Otruba a hostia začali hrať presilovku. Domáci ale v defenzíve pôsobili istým dojmom a dokonca siahali po všetkých bodoch. Päť minút pred koncom si v rohu ihriska narazili loptu Bačík s T. Ďungelom a po následnom centri prestrelil bránu striedajúci Mlynár. V nadstavenom čase Barčík vycvičil jedného z krajných obrancov, v šestnástke našiel voľného Cenigu, no ten ponuku stať sa hrdinom zápasu odmietol. (RB)

R Gabštur, 100 divákov

ČK: 73. Otruba (2. ŽK)

BELUŠA: Chudý - Beňo, Jánošík, Schiszler, Knižka, Derka, Holíček, Gajdošík (79. Gáborík), Krčula, Hrenák, Bryndziar (88. Matejka)

Ostatné výsledky:

Šaľa - Nové Zámky 2:0, Nové Mesto n/V. – Bánová 1:2, Častkovce – Vrakuňa 6:1, Hamsik Academy – Inter Bratislava 3:0, Sereď – Malženice 2:1, Galanta - Veľké Ludince 2:0, Podkonice - Kalná n/Hr. 0:0

1. Malženice 13 10 2 1 26:9 32

2. Galanta 14 8 4 2 30:13 28

3. Sereď 14 8 4 2 26:12 28

4. Častkovce 14 8 4 2 28:15 28

5. Beluša 14 7 3 4 27:16 24

6. Šaľa 14 7 1 6 19:21 22

7. Podkonice 14 5 6 3 18:14 21

8. Kalná n/Hr. 14 5 4 5 22:21 19

9. Nové Mesto n/V. 14 5 4 5 20:20 19

10. Bánová 14 4 4 6 25:21 16

11. Veľké Ludince 14 4 4 6 17:20 16

12. Hamsik Academy 13 4 3 6 15:12 15

13. Martin 14 4 2 8 22:22 14

14. Inter Bratislava 14 3 3 8 13:24 12

15. Nové Zámky 14 2 4 8 12:33 10

16. Vrakuňa 14 0 2 12 8:55 2