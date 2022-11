Na hraniciach v regióne stredného Považia hliadkujú vojaci, vodiči sa však nezdržia

Kontroly na regionálnych priechodoch sú priebežné.

POVAŽIE. V regióne stredného Považia sú tri hraničné priechody s Českou republikou, ktorá svoje hranice kvôli nelegálnej migrácii cez Slovenskú republiku zatvorila. Z českej strany sú zintenzívnené kontroly a veľké hraničné priechody sú už niekoľko týždňov preplnené.

Dlhé čakacie doby trápia najmä vodičov kamiónov a nákladných vozidiel. Na hraniciach vypomáhajú aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, nepretržite sú priechody monitorované políciou. Aj keď priechody do Čiech na strednom Považí sú menšie, aj tu čakajú na vodičov kontroly zo strany Českej republiky.

Doprava však ide plynule, sporadické zdržania sú skôr nárazové. Niekoľkí nelegálni migranti sa pokúsili prejsť aj v Trenčianskom kraji. Situácia však nie je taká vyhrotená, ako na hraničných priechodoch a priľahlých obciach na Záhorí.

Napriek rôznym dezinformáciám a vytváraniu strachu v spoločnosti, nejde podľa polície o prílev migrantov na naše územie. Prevádzači tranzitujú vojnových utečencov zo Sýrie cez naše územie a cieľovou destináciou migrantov je väčšinou Nemecko.

V článku sa dočítate Ktoré hraničné priechody v regióne sú pod kontrolou?

Koľko vojakov vypomáha na hraniciach?

Majú sa vodiči v regióne pripraviť na zdržanie pri prechode štátnou hranicou?

Prečo polícia neuzavrela hranicu s Maďarskom?

Zostávajú migranti na Slovensku?

Prečo budujeme stanové mestečká na pomoc utečencom?

Prečo sú vojnoví utečenci zachytení pri hranici v obci Kúty?

Hodiny v kolónach a zmeškané vykládky

Roman Kalinčík je vodičom z povolania viac ako tridsať rokov. Pamätá si teda aj éru, keď voľný prechod cez štátne hranice bol doslova utópiou. Hraničné kontroly boli bežnou súčasťou jeho práce a hodiny strávené na hraniciach ničím výnimočným.

„Vstup do Európskeho Schengenského priestoru nám jednoznačne uľahčil život. Samozrejme, kontroly sú stále, ale od takéhoto obmedzenia sme si už poriadne odvykli.“

Aj počas pandémie sa kontroly sprísnili, no to, čo zažíva aj s kolegami v posledných týždňoch v smere do Českej republiky je vraj mimoriadne. „Stáli sme na diaľnici celé hodiny.“ Na ceste sa stalo aj niekoľko dopravných nehôd, keďže nervozita stúpala a vodiči osobných áut sa snažili prejsť k hraniciam čo najrýchlejšie.