Preventívne prehliadky aj varovné signály tela ingoroval. Zistili mu rakovinu

Štyridsiatnik podceňoval prevenciu. Dnes vyzýva ľudí, aby boli zodpovednejší, než bol on.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Andrej Jančík na preventívne prehliadky nikdy nechodil. Ako dnes vraví, o svoje zdravie nedbal a pokiaľ vládal vstať z postele neriešil žiadne choroby, dokonca ani úrazy.

Problémy s urogenitálnym traktom začal pociťovať tesne po štyridsiatke. Avšak ani prvé príznaky ho neprinútili ísť k lekárovi a nechať sa vyšetriť.

Všetko zmenil až úraz pri práci v zahraničí.

Po zranení brucha mu vyšetrovali celú brušnú dutinu kvôli vnútornému krvácaniu. Pozorný lekár si všimol anomáliu na snímkach a odporučil Andrejovi ďalšie vyšetrenia.

Verdikt bol krutý - rakovina prostaty. Ako vraví, až vtedy pochopil, že sa to môže stať komukoľvek. On sám predtým nikdy nepomyslel na to, že by sa ho táto choroba mohla niekedy týkať.

Andrej teraz vraví, že bol nezodpovedný. Uvedomuje si, že keď človek nemyslí na seba a svoje zdravie, nemyslí ani na svoju rodinu a blízkych.

Keď čakal na operáciu, premietal si v hlave, ako by vyzeral život jeho manželky a detí bez neho.

Napriek nádoru však mal šťastie, pretože sa po operácií a mesiacoch liečby mohol začleniť späť do života.

Dnes už netvrtí, že je určite zdravý. Všetkým mužom pripomína, že prevencia je prvoradá a nejakú ľahostajnosť nie je priestor.

„Páni, poučte sa z chýb druhých. Buďte múdrejší, ako som bol ja. Preventívne prehliadky nezanedbávajte. Ani tie u urológa,“ vyzýva.

Príznaky vždy ignoroval

Andrej prestal chodiť k lekárom už pred dvadsiatkou. Výnimkou bolo iba potvrdenie pri vybavovaní papierov do práce.

„Neriešil som vôbec nič. Bol som taký extrémista, že ešte aj s horúčkou som išiel do práce. Nikdy som neležal s chorobou, dokonca aj úrazy som vždy nejako vyriešil sám.“

Keď si zarezal do lýtka, ranu si iba obviazal a dezinfikoval tým, čo mali v domácej lekárničke.

„Aj sa mi zapálila, no zasa som to iba prechodil. A keď to po čase prešlo, tak som sa len utvrdzoval v tom, že by som zbytočne behal po nemocniciach, keď sa mi to zahojilo samé,“ povedal Andrej.

