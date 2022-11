Futbalisti Beluše v lepšej spoločnosti. Jar bude dramatická, prorokuje tréner

Beluša sa po reorganizácii súťaží ocitla v „lepšej spoločnosti“. V tretej lige Západ obsadila v jesennej časti piate miesto, na suverénne Malženice stráca desať bodov.

„Zistili sme, že súťaž je o niečom inom, ako bola minulý rok,“ hovoril tréner FK Dušan Kramlík. „Vedeli sme, že bude kvalitnejšia, keďže pribudli mužstvá z Bratislavy a Stredu. A aj tie mužstvá, ktoré na Západe zostali, sa posilnili, čo bolo aj cítiť. My sme na jeseň mali dobré zápasy, ale našli by sa aj také, ktoré sme chceli a mali zvládnuť lepšie. Bodov sme mohli mať o pár viac a tým pádom by aj spokojnosť bola väčšia, ako je momentálne.“

V Beluši sa ctí pravidlo „môj dom, môj hrad“. Päť víťazstiev, dve remízy a jedna prehra ju radí na druhé miesto v tabuľke domácich zápasov. „Na môj vkus sme získali málo bodov vonku. Boli sme zvyknutí, že sa nám ich darilo získať viac,“ hovoril belušský kouč. Vonku mali bilanciu 2 výhry-2 remízy-3 prehry.