Podpredseda Europarlamentu Šimečka: Krízy, ktoré prídu, nezvládneme sami

Nízky záujem o fungovanie Európskej únie oslabuje naše postavenie.

BRUSEL. Štruktúra Európskej únie je zložitá a pre širokú verejnosť neprehľadná. Zlepšiť by to však mohol detail, ktorý v našom školskom systéme chýba. Podľa Slovákov, ktorí pracujú v inštitúciách Európskej únie v Bruseli, je veľmi dôležité, aby sa zvýšilo povedomie o Únii, ktorej sme všetci súčasťou. Problémom je najmä množstvo dezinformácií, ktoré sa v súvislosti s členstvom Slovenska v Európskej únii šíria.

Ako povedal podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka, v budúcnosti budeme čeliť výzvam, ktoré nebudeme ako štát vedieť riešiť sami. Preto je dôležité vnímať spoločenstvo štátov združených v Európskej únii ako významnú šancu na pokrok pre nás všetkých.

Povedomie verejnosti o fungovaní a vplyve Európskej únie na naše životy je nízke a sprevádza ho množstvo dezinformácií. Ako hovoria Slováci pôsobiaci v inštitúciách EÚ, absentuje elementárne vzdelávanie, ktoré by tento stav zlepšilo.

Volebná účasť na Slovensku v európskych voľbách je najnižšia z celej Únie, čo sa negatívne odráža aj na sile hlasu našich zástupcov.

V otázkach dezinformácií, hybridných hrozieb alebo klimatickej krízy nemôžeme ako štát postupovať osobitne, keďže tieto problémy nepoznajú štátne hranice a ovplyvňujú ich spoločnosti pôsobiace na celom svete.

Ľudia sa mylne domnievajú, že Európska únia zasahuje do národných záujmov. Únia však stojí na štyroch pilieroch a bola založená ako ekonomické spoločenstvo. Z toho vyplývajú aj kompetencie, v ktorých sa jednotlivé inštitúcie Európskej únie pohybujú.

Snáď najväčším mýtom je takzvaný diktát Európskej únie. Každý členský štát má vo všetkých inštitúciách rovnomerné zastúpenie a to znamená, že bez účasti Slovenska a jeho zástupcov neprebehne žiadne rozhodnutie.

V článku sa dočítate: prečo sa štáty dohodli na založení Európskej únie a kedy to bolo,

aká bola pôvodná podoba zoskupenia štátov,

ako je to s jednotlivými nštitúciami,

aké mýty kolujú ohľadne Európskej únie,

či môže jeden štát diktovať podmienky ostatným,

v akej oblasti má EÚ kompetencie a v akej nemá,

aká je pozícia Slovenska v Európskej únií

PLUS: Rozhovor s najvyššie postaveným Slovákom v Europarlamente o tom, prečo je dôležité posilniť záujem Slovákov o Európske záležitosti.

Komplikovaná štruktúra

Keď sa povie Európska únia, občania Slovenskej republiky si vo veľkej väčšine predstavia iba jednu z inštitúcií. „No to je Európsky parlament, kde hlasujú naši europoslanci,“ povedala Eva Opatovská. Práve europarlament je najčastejšou odpoveďou na otázku, aká je štruktúra Únie.

Inštitúcií je však omnoho viac a procesy, ktoré v nich prebiehajú, a tiež to, ako na seba nadväzujú, sú pre širokú verejnosť takmer neznáme. „Pokiaľ sa o to priamo nezaujímate, tak vlastne ani neviete, ako to funguje. Myslím, že deti v škole majú nejakých základných pár informácií, ale to je tak všetko,“ povedala Eva Opatovská.