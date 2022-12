Do Slovensko spieva koledy sa v Považskej Bystrici zapojili deti aj seniori

Myšlienka spevákov nadchla, zohrali sa rýchlo.

POVŽSKÁ BYSTRICA. Predvianočné podujatie Slovensko spieva koledy malo v Považskej Bystrici a okolí veľký úspech.

Myšlienka spojiť sa prostredníctvom najkrajších vianočných kolied s celým Slovenskom nadchla spevácke a folklórne skupiny z okresu Považská Bystrica a s radosťou sa zapojili.

V stredu 7. decembra o 18:00 zazneli prvé tóny vianočných piesní z centrálnej mestskej zóny v Považskej Bystrici, mestskej časti Podmanín, zo Zariadenia pre seniorov Katka, Centrta sociálnych služieb Bystričan, ale aj v obci Záriečie.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/2ybWWZMH0ho

Diváci sa k spievaniu kolied pridali a tak bola ide celoslovenského prepojenia naplnená do bodky. Účinkujúci aj návštevníci podujatia si pochutnali na chutných pečených dobrotách, nechýbal ani voňavý punč.

V centre Považskej Bystrice sa podujali svojim krásnym spevom sprevádzať všetkých návštevníkov členovia Speváckej skupiny Udičanka, ku ktorým sa pripojili deti z Detského folklórneho súboru Konôpka z Dohnian.

V Podmaníne zasa predviedli svoje spevácke umenie z Folklórnej skupiny Manínec. Atmosféru dotvoril koník, ktorý priviezol Mikuláša a zostal sviatkovať v Podmaníne, aby potešil najmä deti.

Seniori v považskobystrických zariadeniach sa s nadšením zapojili, príjemné posedenie si spestrili tými najkrajšími koledami.

Oslovila ich myšlienka podujatia

Členovia Speváckej skupiny Udičanka neváhali, keď ich z redakcie regionálnych novín MY oslovili s nápadom, aby prišli podujatie podporiť priamo do centra Považskej Bystrice.

„Udičanku oslovili, či by sa mohli speváci zapojiť. Pozvanie sme prijali, aj keď v trochu oklieštenej podobe, keďže choroby neobišli ani nás. Boli sme v menšej zostave. Pokiaľ bude takáto akcia aj v budúcnosti, veľmi radi sa zapojíme,“ povedal Peter Chochlík, člen Speváckej skupiny Udičanka a starosta obce Udiča.

Na jednom pódiu vystúpili aj s Detským folklórnym súborom Konôpka z obce Dohňany. A práve vystúpenie s detským súborom spevákov ohromilo.

„Na to, že sme mali desať minút na zohratie sa, bolo to perfektné. Mali sme natrénované doma, naša skupina osobitne a deti osobitne a desať minút sme mali na to, aby sme sa dali dohromady. Myslím si, že ten výsledok stál za to. Aj keď s maličkými chybami, no to k tomu patrí,“ povedal Chochlík.

Na samotné vystúpenie trénovali asi päťkrát. „Nakoľko koledy spievavame aj u nás v obci, nebol to až taký problém to nacvičiť.“

Najväčším ťahákom pre spevákov z Udiče bol koncept Slovensko spieva koledy. „Táto myšlienka je myšlienka je jedinečná. Myšlienka, aby spievalo celé Slovensko v jeden čas rovnaký repertoár, to je super,“ povedal Peter Chochlík.

Prekvapili najmä deti

Členka Speváckej skupiny Udičanka podujatie poznala už z minulých ročníkov. Keď si však pozerala na internete videá z predošlých rokov, zostala ohromená.

„Keď ma oslovili, aby som sa zúčastnila na Slovensko spieva koledy, nebola to pre mňa novinka. Poznala som tento koncept, musím povedať, že je to úžasná vec. Keď som videla, že to nielen veľké mestá, ale aj malé obce sa zapájajú a komunita spevákov sa spojí a natočia sa, je to úžasné. Koleda ako taká je tu niekoľko storočí a stále je aktuálna. Je potrebné, aby sa to aj takto prezentovalo, tieto piesne, inak by zanikli. Vidíme, aj malé deti to oslovilo,“ povedala Eva Vysúdilová, členka a neformálna vedúca Speváckej skupiny Udičanka.

Práve kvalita vystúpenia detí z Detského folklórneho súboru Konôpka z Dohnian ju príjemne prekvapila. „Bola som užasnutá z detí, pretože sme sa s nimi stretli o trištvrte na šesť, prespievali sme si z každej pesničky jednu slohu a zohrali sme sa perfektne. Majú tam skvelých spevákov,“ povedala Eva Vysúdilová.

Zachovať predvianočnú atmosféru je podľa speváčky veľmi dôležité, najmä v dnešnej uponáhľanej dobe. „Ľudia hovoria, Vianoce sú o gýči, no je to krásny gýč a je to storočia. To že je to zmodernizované je jedna vec, ale toto starodávne je úžasné aj v modernej dobe.“

Obe spevácke telesá sprevádzal hrou na akordeón Fedinand Trško.

Nechýbalo ani občerstvenie

Do organizovania podujatia v Považskej Bystrici sa zapojila celá redakcia MY.

Považskobystričania aj návštevníci celotýždňovej akcie Vianočná Považská si mohli pochutiť na chutnom občerstvení. Pekáreň Brojo dodadla sladké croisanty aj slané pagáčiky, ktorými sa občerstvili v chladnom počasí aj účinkujúci.

Zo spoločnosti Penam potešili najmä detských spevákov, pochutili si na sladkých perníčkoch. Dospelí sa občerstvili pagáčikmi.

Na zahriatie sa účinkujúci mohli ponúknuť teplým punčom, ktorý spolu s ozvučením, priestormi a šatňami poskytlo Mesto Považská Bystrica.

Všetkým partnerom podujatia ďakujeme.

Slovensko spieva koledy v mestskej časti Podmanín Aj FSk Manínec sa s radosťou zapojila a spoločne spieva koledy s celým Slovenskom. Mikuláš prišiel na peknom bielom koni. Koník tu zostal spolu s nami, aby sa aj on potešil z prichádzajúcich Vianočných sviatkov. (Za FSk Manínec, Martina Kostelanská)