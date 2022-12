O futbalovom ošiali aj páde. Ako mu vrátili dlh z Považskej Bystrice? Spomína Milan „Bacil“ Meliš

Milan Meliš (59), ktorého celé futbalové Slovensko poznalo ako Bacila, zažil vzostup aj pád futbalu v Považskej Bystrici.

Rodák z Hornej Poruby začínal s futbalom v Dubnici nad Váhom. „Rodičia ma doviedli do prípravky. Mal som šelest na srdci, chceli, aby sa mi to upravilo,“ spomínal na svoje futbalové začiatky.

Jeho futbalové umenie nezostalo nepovšimnuté, s Dubnicou hrával najvyššiu slovenskú ligu a poškuľovali po ňom viaceré kluby. „Podpísal som Považskej Bystrici, mali kvalitnejšie mužstvo, prebudovávali káder a mali veľké postupové ambície (do federálnej československej ligy, pozn. red.). Cez bratislavský Slovan a Inter sa postúpiť nedalo, ale keď postúpili oni, tak tréner Bodnár povedal, že ideme na ligu my.“

EŠTE SA DOČÍTATE: Ako Meliša tréner nepustil vo finále pohára hrať na Pecka,

čo mu prekazilo prestup do pražskej Sparty,

ako dal jasle Ľubovi Moravčíkovi,

čo stálo za pádom futbalu v Považskej Bystrici,

ako prišiel okľukou k peniazom, ktoré mu v Považskej dlžili,

prečo prestal hrávať futbal v Rakúsku,

ako vznikla prezývka Bacil.

Vodcom bol Kukučka

V Považskej Bystrici sa vytvorila silná partia. „Vodcom bol Jožo Kukučka, to bola osobnosť, čo povedal, to bolo sväté. Potom sme tam boli my mladí, ktorí sme to ťahali. V zálohe Palo Bartoš, Jaro Vágner, v útoku Fiantok, Miloš Lejtrich.“