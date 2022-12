Katar ako nefutbalová krajina? Žiadny alkohol? Považskobystričan vyvracia mýty o MS

Považskobystričan Karol Rydlo (49) sa s rodinou usadil v krajine, ku ktorej posledný mesiac vzhliadajú oči všetkých futbalových fanúšikov na svete.

Dobrodružná životná púť po svete začala pre stredoškolského učiteľa po univerzitnom štúdiu. „Odišiel som na rok do Ameriky a potom do Kanady. Pri rozhodovaní mi pomohol aj otec, ktorý učil na stavebnom učilišti. Povedal mi, že keď ovládam angličtinu, aby som utekal do sveta.

Získal som kanadské občianstvo, s manželkou, ktorá je tiež z Považskej Bystrice, sa nám tu narodili dve deti. Vo Vancouveri v Britskej Kolumbii sme žili do roku 2012, potom sme sa zbalili a išli sme si vyskúšať život v Katare,“ začal svoje dobrodružné rozprávanie.

EŠTE SA DOČÍTATE: Prečo sa Rydlo po zimnej olympiáde rozhodol odísť z Vancouveru,

ako sú od seba vzdialené štadióny, na ktorých sa hrajú MS,

čo všetko vybudovali Katarčania pred MS,

ako sú zatvorené všetky školy počas šampionátu,

ako sa mohli návštevníci MS dostať k alkoholu,

aká je popularita futbalu v Katare či Kanade.

Drahý Vancouver

Zmeniť ovzdušie sa rozhodli aj z praktického dôvodu – po zimnej olympiáde 2010 išlo vo Vancouveri všetko hore. „Mal som tri džoby, učil som na základnej škole, pracoval s postihnutými ľuďmi a trénoval na futbalovej akadémii. Do Kataru som prišiel tiež ako učiteľ. Väčšinou som pracoval s domorodcami – chlapcami, do určitého veku sú deti delené podľa pohlavia. Je to niečo, čo sa dá našincovi ťažko vysvetliť. Tu ľudia vyznávajú islam, u nás kresťanstvo, niektorí chodia do kostola každý týždeň a iní zase iba na Vianoce a Veľkú noc. Tu je viera spôsob života. Treba tu žiť, aby to človek pochopil, ako to funguje.“