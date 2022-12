Mesto Považská Bystrica vstúpi do roku 2023 v rozpočtovom provizóriu

Mesto Považská Bystrica nepredložilo poslancom mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025, do roku 2023 tak pôjde v rozpočtovom provizóriu.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mesto Považská Bystrica nepredložilo poslancom mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025, do roku 2023 tak pôjde v rozpočtovom provizóriu. Informoval o tom prednosta považskobystrickej radnice Anton Martaus.

Dôvodom nepredloženia návrhu rozpočtu je podľa neho nejasná situácia v dosahoch vládnych rozhodnutí na samosprávy. "Len daňový bonus, v ktorom sú ešte stále otvorené otázky, znamená pre mesto mínus 2,76 milióna eur. Ďalej sú tam otázky financovania neštátnych domovov sociálnych služieb, čo pre samosprávu robí ďalších mínus 400.000 eur. Hovorí sa síce o nejakých kompenzáciách, ale vzhľadom na komplikovanú vnútropolitickú situáciu sme nechceli schváliť niečo, čo budeme musieť meniť," zdôraznil Martaus.

Ako dodal, radnica sa rozhodla vyčkať, kým sa situácia nevyjasní. Predpokladá však, že mesto bude musieť robiť pomerne drastické racionalizačné opatrenia. "Znamená to, že vstúpime do rozpočtového provizória. Nevidíme to však ako nejaké nešťastie. Jedna dvanástina výdavkov, ktoré môžeme mať, je relatívne dostatočná suma. Na začiatku roka nepredpokladáme nejaké drastické výdavky. Skôr naopak, budeme šetriť," doplnil prednosta.

Ak sa podľa neho situácia vyrieši aj zo strany vlády, malo by mesto plynule prejsť do stavu po schválení rozpočtu. Návrh rozpočtu by chcela radnica predložiť poslancom v januári alebo vo februári.