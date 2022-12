Tretí do nového roku? „Pecka“, hovorí tréner hádzanárov Bojníc

Hádzanári Bojníc pokračujú vo výborných výkonoch a kalendárny rok zakončia výborným tretím miestom medzi slovenskou elitou!

Po „štvorbodovom“ víťazstve v Nových Zámkoch majú Bojničania práve pred Štartom už nedostižný trojbodový náskok. Porozprávali sme sa s koučom HK Kúpele Tomášom Mažárom.

DOČÍTATE SA: Či pre Bojničanov nebude na škodu dlhšia ligová prestávka,

či budú v zime nejaké hráčske pohyby,

či majú Bojničania dostatočne skúsený káder na play-off,

na čo sa môžu diváci tešiť v sobotňajšom zápase proti Záhorákom.

S tretím miestom do nového roku, to ste asi ani nečakali, alebo sa mýlim?

Je to pre nás veľká „pecka“. Do posledných dvoch zápasov sme išli naplno, ale aj s pokorou, aj súperi majú svoju kvalitu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou