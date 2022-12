Svetobežník sa cez Taliansko či Thajsko dostal až do Brvnišťa

Ján Hrbek (41) toho po ihriskách pobehal neúrekom, v jeho životopise figuruje hneď niekoľko klubov. Vyskúšal si aj zahraničie a futbalovú exotiku.

Rodák zo Stráňav pri Žiline sa vybral pomôcť partii v Brvništi, kam ho stiahol kto iný, ak nie tútor tamojšieho futbalu Mário Hároník a v TJ Slovan je už päť rokov.

DOČÍTATE SA: V šľapajách ktorého slovenského reprezentanta išiel Hrbek v Taliansku,

v ktorom tíme sa stal kapitánom,

prečo odišiel z Thajska,

čo jediné ho mrzí v Brvništi.

Najviac si zahral v žilinskej rezerve, ktorá sa na istý čas presunula do Kotrčinej Lúčky, vyskúšal si aj pôsobenie v Taliansku či Thajsku. „Do Talianska som odišiel z Dukly Banská Bystrica. Bolo to niečo úžasné, veľké štadióny, na zápasoch skvelá atmosféra. Začínal som v Serii B v Triestine, kde predo mnou pôsobil aj reprezentant Martin Petráš, potom som sa presunul do Serie C do Communale Gonars,“ hovoril útočník, ktorý bol na jeseň s piatimi gólmi najlepším strelcom Brvnišťa.

