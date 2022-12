Danfossáci si pripili nealkoholickým punčom

Predvianočné obdobie je v Danfosse naozaj sviatočné. S jeho prípravou začínajú zamestnanci už v novembri.

Okrem tradičnej výzdoby, ktorá navodzuje príjemnú atmosféru, je tu aj príprava milej charitatívnej akcie Vianočný bazár, ktorej hlavným poslaním je pomoc kolegom.

V pondelok 12. decembra už od rána rozvoniavala jedáleň punčom, domácimi koláčikmi, sviatočnou vianočkou a inými dobrotami z dielne šikovných danfossákov. Menu ďalšieho slávnostného stola pozostávalo z handmade výrobkov, ktoré každý rok zhotovujú špeciálne kolegovia z jednotlivých oddelení s cieľom predaja. V takto pekne vyzdobenom priestore otvorili dvere pre návštevníkov už o desiatej hodine.

Spoločná idea

Ako uviedla Martina Pániková z oddelenia komunikácie, myšlienka Vianočného bazára vznikla pred ôsmimi rokmi po spoločnej komunikácii s kolegami z rôznych oddelení THP a výroby. Ujala sa podľa nej natoľko, že aj v čase korony fungovala v online priestore, kde bol predaj uskutočnený prostredníctvom katalógu. Firma Danfoss sa zúčastňuje viacerých charitatívnych projektov, ktoré zlepšujú firemnú kultúru a pomáhajú ľuďom. Vianočný bazár však chceli udržať na domácej pôde. Výťažok z predaja je venovaný zamestnancom, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi alebo sa starajú o zdravotne znevýhodnené dieťa. „Nejde tu o veľké príspevky, skôr o podporu, vzájomnú súdržnosť a pomoc, ktorá poteší,“ povedala Pániková.

Organizácia na striedačku

Každý rok prevezme záštitu nad podujatím iný kolektív. Je to veľmi zodpovedná úloha hlavne z organizačného hľadiska. Tohtoročný bazár zastrešilo oddelenie nepriameho nákupu a oddelenie pre bezpečnosť a environment. Oba tábory mali svojich zástupcov vo vianočnom outfite, vďaka ktorým dopadla akcia úspešne. Pracovníci oboch oddelení svorne skonštatovali, že vo firme je veľa šikovných a zručných ľudí, ktorí akcii vždy nasadia korunu, či už v podobe výrobkov, alebo sladkých dobrôt na slávnostný stôl. Pletené čiapky, rukavice, šály, adventné venčeky, ručne zhotovené sviečky, voňavé mydielka, balíčky všakovakých dobrôt, perníky od malých hviezdičiek až po perníkové chalúpky, prestierania, bylinkové vrecúška, všetko úhľadne zabalené, ponúkané za symbolickú sumu. Podľa slov organizátorov sa za prvú hodinu predalo viac než polovica vecí.

Voňavé zastavenie

Do jedálne prichádzali a prispievali ľudia z rôznych oddelení. V čase našej návštevy priniesli spoločnú obálku aj výrobní pracovníci. Za všetkých ju odovzdal zástupca Radoslav Rendek. „Keďže ľudia pracujú na dve zmeny, vyzbierali sme a priniesli aj za ostatných. Radi pomôžeme kolegom, ktorí pomoc potrebujú. Je to ušľachtilá vec,“ dodal Rendek, pričom spoločne s kolegami sa na chvíľu zastavili a ochutnali nealkoholický punč.

Miloslava Kvasnicová z oddelenia nákupu sa bazára zúčastňuje pravidelne. Do bazára prispieva vždy svojím dielkom. Tentokrát chutným balíkom zdravých dobrôt, ktorý sa na stole dlho neohrial. „Rada prispejem na dobrú vec a pomôžem. Myslím, že tento predvianočný čas k tomu priam nabáda.“

Povestná vianočka

Vianočný bazár bez vianočky generálneho riaditeľa by sa ani nemohol začať. Svoje miesto má už tradične naľavo od kotlíka s punčom. Vianočka chutila priam majstrovsky. Niet divu, za tie roky tréningu od začiatku bazárov ju s manželkou priviedli k dokonalosti. „Cesto miešam sám, preto je také vláčne,“ žartoval Jaroslav Šedivý. Okrem toho, vianočka je jediným sladkým múčnikom aj počas Vianoc u nich doma. Prednosť dáva riaditeľ radšej vyprážanému kaprovi so zemiakovým šalátom. „Som rád, že vianočný bazár sa vrátil medzi ľudí. V čase pandémie sme sa ho pokúsili urobiť virtuálne, ale nemalo to správny šmrnc. Táto forma má aj spoločenský rozmer, čo bolo pôvodným úmyslom.“

Štedrá nádielka

Tento rok sa vďaka solidarite danfossákov podarilo vyzbierať 1880 eur. Osem ročníkov, osemkrát podarovaný výťažok rôznym ľuďom s rôznymi životnými príbehmi, ktoré často nie sú veselé ani sa nevyriešia jedným darom. Preto sa mená niektorých obdarovaných aj opakujú. Tento rok sa podľa Martiny Pánikovej zhodli spoločne na menách dvoch kolegov, ktorým spríjemnia Vianoce. Sú nimi pracovník z výroby Jozef Belušík a technológ Pavol Harvánek. V oboch prípadoch ide o pomoc pre ich zdravotne znevýhodnené deti vo výške 940 eur. Páni, ktorým osud zamiešal karty, si pomoci od kolegov aj od celej spoločnosti Danfoss Power Solutions veľmi vážia. „Ďakujeme všetkým za dobrosrdečnosť, kolegialitu aj uvedomenie si, že zdravie nie je samozrejmosťou. Všetkým želáme požehnané, šťastné a predovšetkým zdravé Vianoce.“