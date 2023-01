Stále v autobuse na cestách. Považskobystričan prežíva s Duklou rozpačitú sezónu

Martin Nemčík prežíva s trenčianskou Duklou rozpačitú sezónu. Kvôli rekonštrukcii zimného štadióna sa vojaci museli uchýliť do Dubnice.

Trenčanom patrí v prebiehajúcej sezóne 9. priečka a o play-off budú s najväčšou pravdepodobnosťou musieť zabojovať v predkole.

„Vedeli sme, že to nebude ľahká sezóna. Veľmi nás poznačilo, že nehrávame na našom zimáku. Stále sme na cestách, v autobuse, balíme, vybaľujeme, je to dosť otravné. Nemali sme takú pohodu, takisto prišiel nový tréner Döme a tím bol zložený takpovediac nanovo,“ rozhovoril sa považskobystrický odchovanec.

Až do začiatku decembra hrávala Dukla iba na ľade súperov, potom sa ich dočasným domovským stánkom stal dubnický zimák. „Začiatok bol slabší, ale naše výsledky sa v priebehu sezóny zlepšili. Asi už hráme to, čo by sme chceli hrať. Ako hovorím, chýba nám domáci stánok. Je hrozné, že sme vkuse v autobuse.“