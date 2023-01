V obci Lúky v Púchovskom okrese evidujú zatiaľ približne tretinovú účasť

V zoznamoch pre referendum majú zapísaných 734 oprávnených voličov, dopísali do nich aj dvoch ľudí s hlasovacími preukazmi.

PÚCHOV. Päť hodín pred skončením dnešného referenda evidujú v obci Lúky (okres Púchov) približne tretinovú účasť miestnych občanov. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka okrskovej komisie Margita Janíčková.

V zoznamoch pre referendum majú zapísaných 734 oprávnených voličov, o 17:00 využilo možnosť vyjadriť svoj postoj k možnostiam predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady SR 31 percent z nich. "Do zoznamov sme dopísali aj dvoch voličov, ktorí prišli voliť s hlasovacími preukazmi,doplnila Janíčková.



Sobotňajšie hlasovanie občanov SR je v poradí deviate celoštátne referendum od vzniku samostatného štátu v roku 1993. Odpovedajú v ňom na otázku, či súhlasia, aby predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR bolo možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR. Hlasovať je možné od 7:00 do 22:00.