Dorastencov MŠK Považská Bystrica čakajú v príprave prvoligisti

Niektorí sa zapájajú aj do prípravy áčka. Porozprávali sme sa s trénerom Stanislavom Solíkom.

Kedy ste začali zimnú prípravu?

12. januára, dovtedy mali chalani vypracovaný individuálny plán.

V článku nájdete aj zoznam súperov dorastencov MŠK v príprave, aká je spolupráca s áčkom a doterajšie výsledky

V sobotu malo hrať áčko prípravný zápas v Opave, nakoniec sa pre neodhrnutú hraciu plochu nehralo. Boli na tento zápas, ktorý sa nakoniec neodohral, povolaní niektorí dorastenci?

Na ihrisku v Opave nestíhali traktory odhŕňať napadaný sneh. Od nás tam neboli žiadni hráči. Museli by cestovať v sobotu s mužmi a potom aj v nedeľu s dorastom. Pre nich by to nebolo dobré.

Je lepšie, keď sa na víkend sústredia iba na jeden zápas, nie na dva. Týždenná príprava musí hráča v hlave nasmerovať k tomu, že vrchol príde v sobotu alebo nedeľu. Nemôže sa stať, že v oba dni, vtedy si nemôže rozložiť sily.